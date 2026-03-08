Gökyüzü simsiyah oldu, Tahran'a zehir yağıyor: Yakıt depolarına saldırı sivillere karşı kimyasal bir savaştır
18:138/03/2026, Pazar
DHA
ABD-İsrail'in hedef aldığı, İran'daki petrol deposundan dumanlar yükselmeye devam ediyor.
ABD-İsrail'in başkent Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yakıtın havaya karışmasıyla birlikte kentin üzerine adeta zehir yağıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ve İsrail'in İran'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları, sivillere karşı kimyasal bir savaştır” dedi.
ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da, bazı bölgelerdeki petrol depolama alanları hedef alındı. ABD-İsrail'in başkent Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Patlamaların ardından kentin pek çok noktasında elektrik kesintileri yaşanırken, yanık kokusunun tüm Tahran'ı sardığı belirtiliyor. Yakıtın havaya karışmasıyla oluşan bu "kimyasal yağış", şehir sakinleri için sadece görsel bir kirlilik değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık tehdidi de oluşturuyor.
'KASITLI BİR KİMYASAL SAVAŞTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ülkedeki enerji altyapısını hedef almasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bekayi,
“ABD ve İsrail'in İran halkına karşı yürüttüğü suç niteliğindeki savaş, İran'ın enerji altyapısına yönelik kasıtlı saldırılarla tehlikeli yeni bir aşamaya girdi. Yakıt depolama tesislerine yönelik bu saldırılar, İran vatandaşlarına karşı kasıtlı bir kimyasal savaştan başka bir şey değildir. Yakıt depolarının hedef alınmasıyla saldırganlar havaya tehlikeli maddeler ve zehirli kimyasallar salarak sivilleri zehirlemekte, çevreyi tahrip etmekte ve çok geniş ölçekte insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu çevresel ve insani felaketin sonuçları yalnızca İran sınırları içinde kalmayacaktır. Bu saldırılar aynı anda savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım niteliği taşımaktadır”
