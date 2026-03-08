Yeni Şafak
Macron İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

23:048/03/2026, Pazar
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu’da tırmanan krizi ele aldı. Macron, yaptığı açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığın sona ermesi için diplomatik çözümün önemine vurgu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alarak, İran’dan bölge ülkelerine saldırılarını durdurmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Macron, İran’ın ülkeden ayrılmasına izin vermediği Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris’in güvenliğinin ve Fransa’ya dönüşlerinin mutlak öncelikleri olduğunu belirtti.

İran’ın bölge ülkelerine saldırılarını
“derhal”
durdurması gerektiğini vurgulayan Macron, ayrıca İran’dan Hürmüz Boğazı’nı fiili olarak kapatmaya son vermesini talep etti.

"Diplomatik çözüm her zamankinden daha gerekli"

Macron, "
Son olarak, (Pezeşkiyan’a) şu anki krizin temelinde bulunan İran’ın nükleer ve balistik füze programları geliştirmesi ve bölgedeki tüm istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri konusunda endişe duyduğumuzu yineledim.”
ifadelerini kullandı.
Orta Doğu’daki
"bu kritik zorlukların üstesinden gelmek için diplomatik çözümün her zamankinden daha gerekli olduğunun"
altını çizen Macron, Pezeşkiyan ile iletişimde kalma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Macron bölge liderleriyle de telefonda görüştü

Macron, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefon görüşmesi yaptığını ve İran’ın saldırılarına karşı Kuveyt ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de telefonda görüşen Macron,
“Kızıldeniz’de deniz yolu ulaşımının mümkün olan en kısa sürede güvence altına alınması konusunda mutabık kaldıklarını”
bildirdi.
Macron, Sisi ile Lübnan’da
“her ne pahasına olursa olsun gerilimin tırmanmasını engelleme”
ve Gazze’de barış planının hız kesmeden uygulanması konusunda da aynı fikirde olduklarını belirtti.

Öte yandan Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü ve İran saldırılarının ardından bu ülkeye Fransa’nın dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.







