Macron İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu’da tırmanan krizi ele aldı. Macron, yaptığı açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığın sona ermesi için diplomatik çözümün önemine vurgu yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alarak, İran’dan bölge ülkelerine saldırılarını durdurmasını istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Macron, İran’ın ülkeden ayrılmasına izin vermediği Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris’in güvenliğinin ve Fransa’ya dönüşlerinin mutlak öncelikleri olduğunu belirtti.
"Diplomatik çözüm her zamankinden daha gerekli"
Macron bölge liderleriyle de telefonda görüştü
Macron, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefon görüşmesi yaptığını ve İran’ın saldırılarına karşı Kuveyt ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Öte yandan Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü ve İran saldırılarının ardından bu ülkeye Fransa’nın dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.