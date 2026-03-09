İran savaşı Meclis gündeminde

TBMM Genel Kurulu, haftalık mesaisine yarın başlayacak. Genel Kurul’da bu hafta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. İki bakan, İran’dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında imha edilmesinin ardından yaşanan diplomatik ve güvenlik sürecine dair de bilgilendirme yapacak. Bakanların sunumları için 30’ar dakika, siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar için 20’şer dakika süre verilecek. Grubu bulunmayan iki milletvekili de 5’er dakika söz alabilecek.