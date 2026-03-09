İran savaşı Meclis gündeminde

TBMM Genel Kurulu, haftalık mesaisine yarın başlayacak. Genel Kurul’da bu hafta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. İki bakan, İran’dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında imha edilmesinin ardından yaşanan diplomatik ve güvenlik sürecine dair de bilgilendirme yapacak. Bakanların sunumları için 30’ar dakika, siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar için 20’şer dakika süre verilecek. Grubu bulunmayan iki milletvekili de 5’er dakika söz alabilecek.
LİBYA İLE ANLAŞMA
Genel Kurul’da Türkiye ile Libya arasında kolluk iş birliğini öngören mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi de ele alınacak. Mutabakat; terör, organize suç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti ve düzensiz göçle mücadelede koordinasyonu artırmayı hedefliyor.
DEPREMZEDE DÜZENLEMESİNE ÖNCELİK
Öte yandan AK Parti kaynakları, Genel Kurul’da sundukları 19 maddelik mali torba teklifinin görüşülmesi için çalışacaklarını söyledi. Kaynaklar, düzenlemeyi bayramdan önce kanunlaştıracaklarını kaydetti. Teklifle birlikte, deprem bölgesindeki borçların 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Bu kapsamda depremzedelerin yaklaşık 490 bin liraya konut sahibi olabilmesi hedefleniyor.