İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı: İzahat istendi

İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı: İzahat istendi

G: 9/03/2026, الإثنين
Türkiye, İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade’ye balistik füzeyle ilgili tepkisini iletti.
Türkiye, İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade’ye balistik füzeyle ilgili tepkisini iletti.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran’dan Türkiye’ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi. Yaşanan hadiseyle ilgili Türkiye'nin tepki ve endişeleri iletildi.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

İlk füze 4 Mart'ta ateşlenmişti

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.



#Türkiye
#İran
#Füze
#Büyükelçi
