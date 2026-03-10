BM: İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Billing, saldırılar dolayısıyla Lübnan genelinde ailelerin dakikalar içinde kaçmak zorunda kaldığını ve hayatlarının alt üst olduğunu belirtti.
Lübnan'da 667 binden fazla kişinin hükümetin çevrim içi yerinden edilme platformuna kayıt olduğunu dile getiren Billing, bu sayının artacağını söyledi.
Sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Billing, yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişimin garanti altına alınması çağrısında bulundu.