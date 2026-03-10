Yeni Şafak
BM: İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi

15:2310/03/2026, Salı
AA
Suriye yetkililerine göre çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan’dan 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700’den fazla Lübnanlı Suriye’ye geçti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Lübnan'da kriz derinleşirken son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi"
diyen Billing, İsrail'in Lübnan'daki 53'ten fazla köy ve yoğun nüfuslu bölgenin sakinlerine tahliye uyarısı yapması ve hava saldırılarını yoğunlaştırmasıyla başlayan çatışmalarda yeni tırmanışın üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiğini ifade etti.

Billing, saldırılar dolayısıyla Lübnan genelinde ailelerin dakikalar içinde kaçmak zorunda kaldığını ve hayatlarının alt üst olduğunu belirtti.

Lübnan'da 667 binden fazla kişinin hükümetin çevrim içi yerinden edilme platformuna kayıt olduğunu dile getiren Billing, bu sayının artacağını söyledi.

Billing, yerinden edilen kişilerin yaklaşık 120 bininin hükümet tarafından belirlenen toplu barınma alanlarında kaldığını belirterek,
"Suriye'ye acil hareketler olduğunu da görüyoruz. Suriye yetkililerine göre çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'dan 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700'den fazla Lübnanlı Suriye'ye giriş yaptı"
dedi.

Sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Billing, yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişimin garanti altına alınması çağrısında bulundu.



