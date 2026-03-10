İran’da UNESCO alanındaki Çehel Sütun Sarayı saldırılarda hasar gördü

İran
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsfahan’a düzenlenen saldırıda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nakş-ı Cihan Meydanı içindeki Çehel Sütun Sarayı’nın hasar gördüğünü belirterek, "Saldırganların vahşi suçları insanlığın ortak mirasını tehdit ederken dünya sessiz kalamaz" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in İsfahan’a düzenlediği saldırı sonucu UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nakş-ı Cihan Meydanı içindeki Çehel Sütun Sarayı’nda hasar meydana geldiğini belirtti. Sözcü Bekayi,
"Tahran’daki Gülistan Sarayı’na yapılan saldırının ardından ABD ve İsrail, İsfahan şehrindeki evrensel öneme sahip bir başka kültürel miras alanına da zarar verdi: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nakş-ı Cihan Meydanı içindeki Çehel Sütun Sarayı. Bu Safevi şaheseri, yalnızca İran’ın kültürel ve medeniyet mirasının bir parçası değil, aynı zamanda tüm insanlığa ait bir kültürel hazinedir. Saldırganlar, İsfahan’ın tarihi kalbini kasten hedef alarak Çehel Sütun’a zarar verdiler ve paha biçilemez kültürel miras alanlarını tehlikeye attılar"
ifadelerini kullandı.
Uluslararası topluma söz konusu saldırıya ilişkin tepki göstermeleri çağrısında bulunan Bekayi,
"Saldırganların vahşi suçları insanlığın ortak mirasını tehdit ederken dünya sessiz kalamaz"
dedi.
İran medyası, İsfahan’ın merkezindeki Çehel Sütun’a yaklaşık 110 metre mesafede bulunan hükümet binasının saldırının hedefi olduğunu aktarmıştı.
#İran
#Çehel Sütun Sarayı
#hasar
#İsfahan