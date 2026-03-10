İran’da UNESCO alanındaki Çehel Sütun Sarayı saldırılarda hasar gördü

"Tahran’daki Gülistan Sarayı’na yapılan saldırının ardından ABD ve İsrail, İsfahan şehrindeki evrensel öneme sahip bir başka kültürel miras alanına da zarar verdi: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nakş-ı Cihan Meydanı içindeki Çehel Sütun Sarayı. Bu Safevi şaheseri, yalnızca İran’ın kültürel ve medeniyet mirasının bir parçası değil, aynı zamanda tüm insanlığa ait bir kültürel hazinedir. Saldırganlar, İsfahan’ın tarihi kalbini kasten hedef alarak Çehel Sütun’a zarar verdiler ve paha biçilemez kültürel miras alanlarını tehlikeye attılar"