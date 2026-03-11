Trump’ın Oval Ofis ayini: Armegeddon’un fitilini mi ateşlediler?

Ersin Çelik:

Bu denklemde Türkiye'yi de konuşmamız gerekecek. Yani bütün dikkatler aslında bir taraftan Türkiye'nin üzerinde. Sınırımızdaki komşumuza saldırıyorlar, İran'a topyekûn saldırıyorlar. İran da kendi siyasetini gütmek zorunda kalıyor; bir taraftan şey yapıyor karşılık veriyor, Körfez ülkelerine taarruz açıyor. Bize de birkaç füze geçti, imha edildi. Cumhurbaşkanımız da bugün biraz böyle şey konuştu, biraz sert konuştu, ikaz etti; çünkü İran için daha tehlikeli bir süreci ateşlemeye çalışıyorlar, o fitili ateşlemeye çalışıyorlar. Ne bu? Türkiye'yi İran'ın karşısındaki cepheye sokmaya çalışıyorlar. Yani bu tuzağa önce İran'ın düşmemesi gerekiyor tabii ki; yoksa Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin buradaki tavrı çok net. Yani hiçbir şekilde bulaşmıyoruz da diplomasi masasını kurmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar emek var, gayret var. Bir taraftan Azerbaycan'ı bulaştırmaya çalışıyorlar, bir taraftan işte bölge savaşına sürüklemeye çalışıyor. İsrail'in istediği bir bölge savaşı ve aslında Körfez'i ele almak; Körfez'i korkak bir hâle getirip kendilerine bir sığınacak bir şeye sokmak istiyorlar. Bu tuzağa düşmemek lazım. Çok çetrefilli, zor bir dönemden geçiyoruz. İran üzerinden daha büyük bir oyun kurgulanıyor. İçeride de yani bizim bu mezhep meselesini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Yani ben hep söylüyorum; İran'ın Suriye'de ve diğer Sünni şehirlerde kısa geçmişte yaptıkları ortada biliyoruz ama şu anki İran'a yönelik saldırı aynı zamanda İslam'a ve bize yönelik bir saldırıya dönüşecek; bunu doğru kodlamamız lazım. Türkiye meselesini de analiz etmeniz lazım.