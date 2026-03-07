Trump'ın Epstein belgeleri yayınlandı

ABD Adalet Bakanlığı, pedofil milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasıyla bağlantılı olarak 2019 yılında hazırlanan ve daha önce yayınlanmayan üç FBI görüşme özetini kamuoyuna sundu. Bakanlık, “FBI 302” olarak bilinen bu görüşme raporlarının, ocak ayında yayınlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığını açıkladı. Yetkililer, belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle “mükerrer” olarak kodlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan incelemede 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak işaretlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Ay’a yapılacak yeni insanlı görev için geri sayım sürerken, ABD Uzay Ajansı (NASA), Artemis II astronotlarının uzay yolculuğunda tüketeceği menüyü açıkladı. Yaklaşık 10 gün sürecek ve Ay’ın etrafında gerçekleştirilecek görevde, mürettebat klasik “uzay yiyecekleri” yerine oldukça çeşitli ve kişiselleştirilmiş bir menüye sahip olacak. Toplam dört astronot yaklaşık 1,1 milyon kilometrelik yolculuk boyunca kendi tercih ettikleri yemekleri tüketebilecek. Menüde 10’dan fazla içecek seçeneği var. Mango-şeftali smoothie, limonata, elma şırası ve sıcak çikolatanın yanı sıra görev boyunca içilebilmesi için 43 fincan kahve de hazırlandı. Astronotların kahvaltı seçenekleri arasında ise sosis, yaban mersinli granola ve tropikal meyve salatası yer alıyor.

KADININ TRUMP'A YÖNELİK İSTİSMAR İDDİALARI

Rapora göre FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü. İkinci görüşmesinde ise Epstein’in kendisini 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New Jersey'de Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti. Kadın, Trump tarafından istismara uğradığını öne sürdü. Ekim 2019’da yapılan dördüncü görüşmede, FBI'ın sorularına rağmen Trump ile ilişkisi hakkında ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

EPSTEIN'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Kadın ilk FBI görüşmesinde Epstein tarafından bebek bakıcılığı işi teklif edilerek işe alındığını sandığını, ancak gittiği yerde çocuk bulunmadığını ve burada istismara uğradığını iddia etti. Tanık ayrıca Epstein ile ilgili bazı olayların Güney Carolina’da gerçekleştiğini iddia etti. Ancak Epstein’in bu eyaleti sık ziyaret ettiğine dair bilinen bir kayıt bulunmuyor. İddiaların zamanlaması ise Florida’da Epstein hakkında reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar soruşturmasının başlamasından yaklaşık 20 yıl öncesine denk geliyor.

Adalet Bakanlığı: İddialar temelsiz

Adalet Bakanlığı ocak ayında yaptığı açıklamada, yayımlanan Epstein belgeleri arasında Trump hakkında doğrulanmamış ve sansasyonel iddiaların yer aldığını belirtmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Belgelerin bazıları Başkan Trump hakkında FBI’a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump’a karşı zaten kullanılmış olurdu.”







