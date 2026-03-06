Trump gözlerini kapattı, hepsi ona dokunarak dua etti: Dünya bu görüntüleri konuşuyor

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaş 7. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Beyaz Saray'dan basına yansıyan görüntüler dünya gündemine oturdu. Orta Doğu'da peş peşe ateşlenen füzelerle kriz derinleşirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER

Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Dan Scavino’nun resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video, kısa sürede uluslararası basının manşetlerine taşındı. Görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın makam masasında gözleri kapalı bir şekilde durduğu, Oval Ofis'i ziyaret eden Evanjelik din adamlarının ise onun etrafını sararak ve üzerine ellerini koyarak dua ettiği anlar yer alıyor.

Beyaz Saray Din İşleri Ofisi'nin katılımıyla düzenlenen bu özel toplantıda, Evanjelik çevrelerin yakından tanıdığı isimler bir araya geldi:

Robert Jeffress: Etkili Evanjelik papaz.

Samuel Rodriguez: Tanınmış dini lider.

David Barton: Tarihçi ve yazar.

DUA ÇEMBERİ

Görüntülerde Trump’ı çembere alarak dua eden isimler arasında yer alan ve Trump’ın Florida’daki Palm Beach kentinden tanıdığı Papaz Tom Mullins'in duası ise etkinliğin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Mullins, yakarışında şu ifadelere yer verdi:

“Onun üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımızın üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum. Ve Baba, ulusumuzu Tanrı’nın altında tek bir ulus haline getirmek için ihtiyaç duyduğu gücü başkanımıza vermeye devam etmeniz için dua ediyoruz.”







