ABD’de Epstein benzeri çete

New York şehrinin Manhattan bölgesindeki federal mahkemede görülen dava, bir ay süren duruşmaların ardından sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Tal Alexander ile ikiz kardeşler Oren ve Alon Alexander’ın haklarında yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu olduğuna hükmetti. Üç kardeşin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ve nihai cezanın ağustosta açıklanacağı bildirildi. Savcılığa göre kardeşler, 2008 ile 2021 yılları arasında süren bir ağ kurarak kadınları ve genç kızları lüks partiler, tatiller ve yüksek sosyete çevreleri aracılığıyla tuzağa düşürdü.

PLANLI AV STRATEJİSİ

Savcılar bu yöntemi “planlı bir av stratejisi” olarak tanımlarken kardeşlerin kurbanlarını önce sosyal ortamlar üzerinden kendilerine yaklaştırdığı, ardından izole edip cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Dava süresince 30’dan fazla tanık dinlendi. Savcılık, bazı kurbanların saldırı öncesinde uyuşturucu verilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti. Savunma avukatları ise kardeşlerin “çapkın ve eğlence düşkünü” olduklarını kabul etmekle birlikte suç işlemediklerini savundu.

ELİT İSTİSMAR SİSTEMİ

Savcılar, Alexander kardeşlerin neredeyse 20 yıl boyunca süren sistematik bir cinsel istismar ağı kurduğunu ve onlarca kadının bu ağın mağduru olduğunu söyledi. Mahkemenin verdiği karar, kamuoyunda daha önce ortaya çıkan yüksek profilli cinsel istismar ağlarını hatırlatırken, bazı yorumcular davayı “Epstein benzeri bir elit istismar sistemi” olarak nitelendiriyor.

Çiftlikte arama başlatıldı

ABD’de yetkililer, pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in New Mexico’daki eski çiftliğinde kız çocuklarına yönelik istismar iddiaları kapsamında arama başlattı. Adalet Bakanlığı, aramanın Epstein’in 2019’daki ölümünden önce çiftlikte gerçekleştiği iddia edilen yasa dışı faaliyetlere ilişkin yürütülen ceza soruşturmasının parçası olduğunu açıkladı.







