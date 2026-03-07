Beyaz Saray'da Evanjelik ayin

İran Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ederken, Beyaz Saray'dan ilginç görüntüler geldi. Oval Ofis'i ziyaret eden Evanjelik din insanları, ABD Başkanı Donald Trump'a dokunarak dua etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evangelist pastörleri ağırladı. Ziyarette tüm dünyanın konuştuğu anlar yaşandı. Evangelist din insanları ABD Başkanı Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti. Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre duada "Lütfunu ve onu korumanı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerin üzerine lütfunu diliyorum." ifadesi kullanıldı.