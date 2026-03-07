Yeni Şafak
Beyaz Saray'da Evanjelik ayin

04:007/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Donald Trump.
ABD ordusundaki Evanjelik subaylar İran saldırısına, “Trump, İsa tarafından Armageddon’u başlatmak üzere seçildi” diyerek dini anlam yüklerken Beyaz Saray’dan ilginç görüntüler geldi. Evanjelik pastörler Oval Ofis’te Trump’ın vücuduna dokunarak dua etti. Trump dünkü açıklamasında “İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak” dedi.

İran Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ederken, Beyaz Saray'dan ilginç görüntüler geldi. Oval Ofis'i ziyaret eden Evanjelik din insanları, ABD Başkanı Donald Trump'a dokunarak dua etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evangelist pastörleri ağırladı. Ziyarette tüm dünyanın konuştuğu anlar yaşandı. Evangelist din insanları ABD Başkanı Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti. Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre duada "Lütfunu ve onu korumanı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerin üzerine lütfunu diliyorum." ifadesi kullanıldı.



