İran'dan Trump'a cevap: Savaşın sonucu sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez

İran'dan Trump'a cevap: Savaşın sonucu sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez

21:5916/03/2026, الإثنين
Zülfikari, savaşın sonucunun sahada belirleneceğini Trump’a iletti.
Zülfikari, savaşın sonucunun sahada belirleneceğini Trump’a iletti.

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal medya üzerinden cevap verdi. Zülfikari, savaşın sonuçlarının sosyal medyadaki paylaşımlarla belirlenemeyeceğini vurgularken, ABD’nin “Destansı Öfke” adını verdiği harekât için “Destansı Korku” yorumunda bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini söyledi.

Sözcü Zülfikari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, İngilizce olarak ABD Başkanı Trump'a seslendi.

"Savaşın sonucu tweetlerinizde bahsedebildiğiniz o sahada belirlenir"

Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin paylaşımlarına işaret eden ve savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini belirten Zülfikari, "Savaşın sonucu sizin ve kuvvetlerinizin yaklaşmaya cesaret edemediğiniz, ancak tweetlerinizde bahsedebildiğiniz o sahada belirlenir." ifadesini kullandı.

Zülfikari ayrıca, ABD'nin İran'a saldırılar için verdiği isimle de dalga geçerek, "Bu savaşı 'Destansı Öfke' yerine 'Destansı Korku' olarak adlandırmak daha iyi olur." değerlendirmesini yaptı.



Sporting - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting - Bodo rövanş maçı yayın bilgileri