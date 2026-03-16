İşgalci İsrail Lübnan'a iki haftada yüzlerce saldırı düzenledi: Zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı

21:1616/03/2026, Pazartesi
AA
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şerhabil beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Saldırı sırasında üst katta oturan Ahmed (12) komşularının yıkılan evini geziyor.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, işgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkede zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Raporda, 2 Mart’tan bu yana 622 barınma merkezine başvuruların sürdüğü ve soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan’a 2 bin 235 saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

Afet Yönetimi tarafından yayımlanan günlük raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi. Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 49 bin 328 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Açılan 622 barınma merkezine yaklaşık 132 bin 742 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a 2 bin 235 saldırı düzenlediği bildirildi.


İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.


Sporting - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting - Bodo rövanş maçı yayın bilgileri