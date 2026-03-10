Yeni Şafak
Fatma Nur öğretmenin ismi memleketinde yaşatılacak

Fatma Nur öğretmenin ismi memleketinde yaşatılacak

13:5110/03/2026, Salı
DHA
Konya Büyükşehir Belediyesi Fatma Nur Çelik’in isminin Konya’da bir caddede yaşatılmasına karar verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Fatma Nur Çelik'in isminin Konya'da bir caddede yaşatılmasına karar verdi.

İstanbul Çekmeköy'de öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ismi, memleketi Konya'daki bir caddeye verilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda önemli bir karar alındı. Toplantıda, İstanbul’daki bir okulda öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in isminin Konya’da bir caddede yaşatılması, ek gündem maddesi olarak gündeme alındı ve oy birliğiyle komisyona havale edildi. Komisyon raporuyla öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının verileceği cadde belirlenecek.

Meclis başkanlığını yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
“Hakikaten eğitim camiası adına büyük bir kayıp. Okulda olması da ayrıca çok üzüntü verici. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte aileyi ziyaret ettik. Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya’mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum”
dedi.



