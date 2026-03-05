Fatma Nur öğretmenin acılı amcası: Okulunda sevilen iyi biriydi

"Elimizde doğup büyüdü. Çok yetenekli, çok güzel sesi olan, mesleğine çok bağlı müthiş bir insandı. Ankara’da biyoloji okudu. Öğretmenliğe karar verdi. Bu işe müthiş hayallerle başladı. Okulunda sevilen, iyi bir öğretmendi. 13 senedir aynı okuldaydı. Çok acı, hüzünlü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Olayı gerçekleştiren şahıs öğrencisiymiş ama çocuk rahatsızmış, şizofren hastasıymış. Zaten okuldan 1 senedir uzaklaştırması varmış. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatıyormuş artık babasının bir ihmali mi diyeyim imzasıyla hastaneden çıkarmışlar. Burada soruşturulması gereken çok şey var. Uzaklaştırması olan bir çocuk elinde bıçakla okula neden ve nasıl alındı. Bu olayı ekmek bıçağıyla gerçekleştirmiş. Gencecik, hayat dolu bir kadındı. Allah rahmet eylesin"