Fatma Nur öğretmenin acılı amcası: Okulunda sevilen iyi biriydi

5/03/2026, Perşembe
Öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik
Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatmanur Çelik, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Çelik’in amcası Necati Çelik, "Bu işe müthiş hayallerle başladı. Okulunda sevilen, iyi bir öğretmendi." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik’in amcası Necati Çelik, yeğeninin okulunda sevilen, iyi bir öğretmen olduğunu söyledi.


Olay, geçtiğimiz pazartesi saat 11.00 sıralarında Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.’yi (15) bıçakladı. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatma Nur Çelik’in cenazesi dün memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Çelik’in yakınları ise taziyeleri kabul ediyor.



"Okulunda sevilen, iyi bir öğretmendi"


Fatma Nur Çelik’in amcası Necati Çelik,
"Elimizde doğup büyüdü. Çok yetenekli, çok güzel sesi olan, mesleğine çok bağlı müthiş bir insandı. Ankara’da biyoloji okudu. Öğretmenliğe karar verdi. Bu işe müthiş hayallerle başladı. Okulunda sevilen, iyi bir öğretmendi. 13 senedir aynı okuldaydı. Çok acı, hüzünlü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Olayı gerçekleştiren şahıs öğrencisiymiş ama çocuk rahatsızmış, şizofren hastasıymış. Zaten okuldan 1 senedir uzaklaştırması varmış. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatıyormuş artık babasının bir ihmali mi diyeyim imzasıyla hastaneden çıkarmışlar. Burada soruşturulması gereken çok şey var. Uzaklaştırması olan bir çocuk elinde bıçakla okula neden ve nasıl alındı. Bu olayı ekmek bıçağıyla gerçekleştirmiş. Gencecik, hayat dolu bir kadındı. Allah rahmet eylesin"
diye konuştu.


