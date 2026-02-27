Yeni Şafak
Latife öğretmen hayatını kaybetti

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Latife öğretmen (Janet Gascoigne)

Türkiye’de on binlerce kişiye İngilizce öğreten, Müslüman olduktan sonra “Latife” adını alan İngiliz öğretmen Janet Gascoigne, İstanbul’da hayatını kaybetti.

13 yıl önce İslam’ı seçerek Türkiye’ye yerleşen Latife öğretmenin vefatı, özellikle Üsküdar’daki öğrencileri arasında derin üzüntüye yol açtı. Yıllarca ders verdiği öğrencileri sadece İngilizce'yi değil; ahlakı, merhameti ve paylaşmayı da ondan öğrendiklerini söyledi. İngiltere doğumlu olan Gascoigne, hayatının büyük bölümünü Almanya’da geçirdi. Müslüman öğrencileri vesilesiyle İslam’ı tanıdı ve 19 Aralık 2005’te Müslüman oldu. Bu tarihin kendi doğum günüyle aynı güne denk gelmesini “yeni bir doğuş” olarak nitelendirdi. 2006’da ilk kez geldiği İstanbul’a hayran kalan Latife öğretmen, 2013’te Üsküdar’a yerleşti. Hayatını ilme, iyiliğe ve insanlara hizmete adayan Latife öğretmen, yıllar boyunca Üsküdar’daki Abbaré Kahve’de cumartesi akşamları ücretsiz İngilizce konuşma dersleri düzenledi.



