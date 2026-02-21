Kalp krizinden hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli, dün öğle teneffüsünde okul bahçesinde rahatsızlanıp, yere düştü. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenli, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenli, yaşamını yitirdi. Şenli'nin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu kalp krizinden öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Şenli'nin yakınları tarafından bugün alınan cenazesi, Akkent Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi.