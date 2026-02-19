Evinde çıkan yangında yaralanan adam 3 ay sonra hayatını kaybetti

Olay, 14 Kasım 2025 tarihinde Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katında saat 21.00 sıralarında yaşandı. Ahmet Gülnaz’ın (36) yalnız yaşadığı evde patlama sesinin ardından yangın çıktı. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sesiyle panik yaşayan apartman sakinleri dairenin alevler içinde yandığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.