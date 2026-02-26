14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykusunda öldürmüştü: 'İzlediğim filmden etkilendim'

"Annem zar zor babamın elinden kurtuldu, bizim odaya geldi. O sırada gece saat 1-2 gibiydi. Ben uyanık olduğum için anneme sordum ne oldu diye. Dedi ki, 'baban beni zorla boğmaya çalıştı, zar zor kurtuldum'. Ben de ağlamaya başladım. Annem de köşeye geçti uzandı. Gece boyunca uyudu, sonra ben de ağlamaktan bir şey yapamadım. Sonra bir ara amcamın dediği aklıma geldi. 'Keşke onu öldürseniz de, siz de kurtulun, biz de kurtulsak' demişti. Bu aklıma geldi, beni taciz ettiği aklıma geldi. Tüm her şey üst üste geldi. Yapacak bir şeyim yoktu, mecbur kaldım. Daha önce de karakola şikayette bulunduk. Bizim yapacak bir şeyimiz olmadığı için mecbur kaldım. Ben yapmasaydım o bize daha büyük zararlar verirdi, o yapardı. Kavga anında, silahın yerini biliyordum. Babam kavgada her şeyi yaptığı için, korktum silahı gizlice onun arkası dönükken koltuğun altından aldım, kendi çekmeceme koydum, ani hareketler yapmasın diye. Sonra çekmecemde kaldı gün boyu. Ondan sonra zaten yine kavga başladı. Sonra da bir anda sıkmaya karar verdim"