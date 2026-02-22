Yeni Şafak
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

12:0822/02/2026, Pazar
Türk sinema ve televizyonunun usta isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal'dan sevenlerine üzen haber geldi. Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.



“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Beyin kanaması geçirmişti

Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti.


Usta oyuncu geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

Usta isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

