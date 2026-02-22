ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.