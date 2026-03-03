Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı öğretmen taburcu edildi

Çekmeköy'de bir öğrenci, kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K'yi bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan öğretmen Çelik hayatını kaybederken, Z.A. tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan öğretmen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçaklanması sonucu yaralanan öğretmen Z.A'nın (52) hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Öğretmen Z.A. taburcu edildi
Aynı olayda yaralanan ve durumu iyi olan öğrenci S.K'nin (15) tedavisi ise devam ediyor.
Olay
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.
F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.