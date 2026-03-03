Liseli genç dehşet saçtı

İstanbul Çekmeköy’de bir lisede yaşanan bıçaklı saldırı okul koridorlarını kana buladı. Okulun eski öğrenci F.S.B (17) elinde bıçakla okula girerek iki öğretmen ile bir öğrenciyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan gözaltına alındı.

Dün sabah 11:00 sıralarında Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Edilen bilgiye göre okulun eski öğrencisi F.S.B., yanında getirdiği bıçakla okul binasına girerek öğretmenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine saldırgan, S.K. (15) adlı öğrenci ile Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A.(52) isimli öğretmenleri bıçakladı. Olayın ardından okulda büyük panik yaşanırken, öğretmenler ve öğrenciler sınıflardan dışarı çıkarıldı.

YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.K. ile öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan öğrenci F.S.B. gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VARDI İDDİASI

İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. okulun eski öğrencisiydi ve dersinden kaldığı ve kendisine düşük not verdiğini düşündüğü iki öğretmeni hedef aldı. Zanlının geçmişte psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü ve şizofreni tanısının bulunduğu belirtildi. Saldırı sonrası okulda eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırının nedeni, zanlının ruhsal durumu ve okula nasıl bıçakla girdiği tüm yönleriyle araştırılıyor.







