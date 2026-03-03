Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fatma Nur öğretmenin öldürülmesine ilişkin açıklama: Cani hukuk önünde hesap verecek

11:573/03/2026, Salı
Ömer Çelik, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrenci tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için mesaj yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"İstanbul'da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.

Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.

Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun... Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."




