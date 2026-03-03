AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fatma Nur öğretmenin öldürülmesine ilişkin açıklama: Cani hukuk önünde hesap verecek

İstanbul’da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.



Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir.



Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk…