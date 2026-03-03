Fatma Nur öğretmen okulda bıçaklanarak katledilmişti: Görgü tanıkları konuştu 'Kimse bir şey yapamadı'

Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in olay anında sınıfında bulunan ve görgü tanığı olan öğrencisi yaşananları, "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama elimizden de bir şey gelmedi" sözleriyle anlattı.
Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Korkunç olayın detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden yeni çıkmış
İddiaya göre, 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı.
Cinayeti planlamış!
Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B., doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 civarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatmanur Çelik’e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K. de bıçaklanırken, öğretmen Z.A. ise omzundan yaralandı. Saldırı sırasında öğretmen Çelik, okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana götürüldü; saldırgan ise kapıyı açmaya çalıştı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan F.S.B.’nin saldırısı sonucunda ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğrenci S.K. ve öğretmen Z.A.’nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
"O an panikle kimse bir şey yapamadı"
Bıçaklı saldırı sırasında sınıfta bulunan öğrencilerden biri yaşanan olayı, "Kendisi çok iyi bir hocaydı, genellikle herkes iyi geçiniyordu ve kimse boş yere kin tutmuyordu. Olay gözümün önünde oldu, ben de o sınıftaydım. O an panikle pek bir şey yapamadık, kimse bir şey yapamadı ama çok üzüldük.
Korktum tabii ki, ne yapacağımızı bilemedik en başta. Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi. Sonra bizi sınıfa geri aldılar" diyerek anlattı.