Fatma Nur öğretmen okulda bıçaklanarak katledilmişti: Görgü tanıkları konuştu 'Kimse bir şey yapamadı'

"O an panikle kimse bir şey yapamadı"

Bıçaklı saldırı sırasında sınıfta bulunan öğrencilerden biri yaşanan olayı, "Kendisi çok iyi bir hocaydı, genellikle herkes iyi geçiniyordu ve kimse boş yere kin tutmuyordu. Olay gözümün önünde oldu, ben de o sınıftaydım. O an panikle pek bir şey yapamadık, kimse bir şey yapamadı ama çok üzüldük.







