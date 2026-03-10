Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yozgat
Yozgat'ta veli okul müdürünü darp etti

Yozgat'ta veli okul müdürünü darp etti

18:5910/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, öğrenci velisi tarafından darbedildi
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, öğrenci velisi tarafından darbedildi

Cumhuriyet Ortaokulu müdürü Fatih Bilir, iki öğrenci arasındaki tartışmaya müdahale etti. Olayın ardından okula gelen bir öğrenci yakını, okul müdürü Bilir'i darbederek kaçtı.

Yozgat'ta okul müdürünü darbederek yaralayan veli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, iki öğrenci arasında çıkan tartışmanın ardından onları uyardı.

Olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, odasına gittiği müdürü darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polislerce yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


"Eğitim çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Yozgat 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca bireyleri değil, eğitim ortamının tamamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Müdür Fatih Bilir'in bir veli tarafından darbedildiğini, bu haberin eğitim camiasında büyük üzüntü ve endişe yarattığını ifade eden Şerefli, şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Okullar, tartışmaların, öfkenin ve fiziki müdahalenin değil, diyaloğun ve çözümün adresi olmalıdır. Eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken kamu adına sorumluluk üstlenmektedir. Müdürümüze yapılan saldırı yalnızca bir kişiye değil, aynı zamanda eğitim sistemine ve toplumsal huzura yapılmış bir saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."



#gözaltı
#yaralanma
#öğretmen
#veli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı öncesi sosyal yardımlar yatacak mı? Evde bakım maaşı, SED ve doğum yardımı ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme günleri