Türkiye onları konuşmuştu: Öğretmen kızı Tuba'yı öldürüp, intihar görünümü veren annenin cezası belli oldu

Samsun'da tartıştığı öğretmen kızı Tuba Günaydın'ın (34) boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar görünümü vermeye çalışan Sultan Günaydın (59), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 9 Nisan 2025'te saat 03.30 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile anne-kız arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı.
ANNE TUTUKLANDI
2021 yılında eşinden ayrıldığı Tuba Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sultan Günaydın hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.