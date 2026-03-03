Yeni Şafak
Türkiye onları konuşmuştu: Öğretmen kızı Tuba'yı öldürüp, intihar görünümü veren annenin cezası belli oldu

18:203/03/2026, Salı
DHA
Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Samsun'da tartıştığı öğretmen kızı Tuba Günaydın'ın (34) boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar görünümü vermeye çalışan Sultan Günaydın (59), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Nisan 2025'te saat 03.30 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile anne-kız arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede; Tuba Günaydın'ın boğazının sıkılıp, boynunun kırılarak öldürüldüğü, şüpheli olan annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileklerini de kestiği tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI

2021 yılında eşinden ayrıldığı Tuba Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın, ifadesinde; kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sultan Günaydın hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.


