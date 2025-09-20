İstanbul Boğazı'nda kaza yapan gemi Büyükdere açıklarına çekildi

Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Üsküdar İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Artvin isimli gemi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere demirleme sahasına çekildi.