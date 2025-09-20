Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Boğazı'nda kaza yapan gemi Büyükdere açıklarına çekildi

İstanbul Boğazı'nda kaza yapan gemi Büyükdere açıklarına çekildi

11:4120/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Güvenli alana çekilen gemide hasar tespiti yapılacak.
Güvenli alana çekilen gemide hasar tespiti yapılacak.

İstanbul Beşiktaş'ta yolcu motoruyla çarpışan kuru yük gemisi ‘Artvin’ KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere demirleme sahasına çekildi.

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Üsküdar İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Artvin isimli gemi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere demirleme sahasına çekildi.

Güvenli alana çekilen gemide hasar tespiti yapılacak.




#İstanbul Boğazı
#Beşiktaş
#gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET 2025 AÇIKLAMALARI: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?