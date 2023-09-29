FETÖ'ye finans operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliye ait yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne 2020 yılında bir çamaşır yıkama firmasının ismi verilerek, firma sahiplerinin ihaleye fesat karıştırıp FETÖ'ye para aktarığı yönünde ihbar geldi. Ekipler aldıkları ihbar sonrası birbirleriyle bağlantılı 12 şirketin yöneticisi 7 şüpheliyi teknik takibe aldı. Yapılan teknik çalışmalarda şüphelilerin 2 hastanenin çamaşır yıkama ihalesi için 707 bin ve 2.5 milyon liralık usulsüzlük yaptığı belirlendi. FETÖ'ye para aktardıkları söylenen firma yetkililerinin bütün bağlantılarını deşifre etmek için çalışmalara devam edildi. Şüphelilerin para akışlarını takip etmek için, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan rapor isteyen ekipler, şirketlerde üst düzey yönetici olan şüphelilerin, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya 70 milyon lira civarında para yatırdığını tespit etti.

8 yılda 350 bin liralık para akışı tespit edildi

Ekipler ayrıca, şüphelilerin 2012-2020 yılları arasında örgüt üyeliğinden işlem görmüş bazı kişilere para gönderdiğini de belirledi. Para aktarılan kişilerin haklarındaki davaların devam ettiği de tespit edildi. 8 yıl süren para akışını delillendiren ekipler 8 yılda yaklaşık 350 bin liralık para transferi olduğunu belirledi.

Örgütün çatı yöneticisiyle görüşen şüpheliler telefon yenileyince tüm bilgiler silindi