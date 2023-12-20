FETÖ'cülerin yeni sözde 'yemin metni' deşifre edildi: Yakalanan şüphelinin telefonundan çıktı

"Bu doküman içerisinde yolculuk sırasında kurulan irtibatlar, yaşanan süreç ve kimseyle bu metni paylaşmamam hususları yer alıyordu. Sonra M. isimli kişi beni aynı uygulama üzerinden aradı. Metnin tamamını sesli olarak okumamı istedi. Ben de tamamını okudum ve yemin ettim."

"Bu doküman içerisinde yolculuk sırasında kurulan irtibatlar, yaşanan süreç ve kimseyle bu metni paylaşmamam hususları yer alıyordu. Sonra M. isimli kişi beni aynı uygulama üzerinden aradı. Metnin tamamını sesli olarak okumamı istedi. Ben de tamamını okudum ve yemin ettim."

Hava Kuvveleri Komutanlığı'nın mahrem yapılanmasında yer alan FETÖ’cü Osman Ç., komutanların odasını dinledikleri böceklerin kontrollerden nasıl sıyrıldığını anlattı: TSK’daki kriptolar, komutan odalarına yerleştirilen dinleme cihazlarını yıllık kontroller öncesi toplar, toplayamadıkları yerler içinse elemanlarına 'cihaz bulursanız es geçin' talimatı verirdi. Ayrıca komutanların toplantı ve dinlenme odaları ile ikametlerinde dinleme ve takip cihazlarının olup olmadığı da bu ekipçe kontrol edilirdi.

Sözde "yemin metni"nde, yurdu kaçak yollarla terk edecek FETÖ üyesinin "kullandığı uygulamaları, öğrendiği konumları, biniş ve iniş yerlerini, şehir durak ve yer isimlerini, güzergahları, arkadaşlarını ve onlara ait tüm detayları, kullandığı araçların rengini, boyutunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, kullandığı telefon numaralarını ve kendisine yardımcı olanların telefon numaralarını, mail adreslerini, kaçışını tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığında veya yakalandığında unutacağına, anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile paylaşmayacağına, hiçbir yere yazmayacağına ve kaydetmeyeceğine, tüm bu bilgileri imayla bile olsa ifşa etmeyeceğine" dair "kutsal bildiği tüm değerler ve ailesi üzerine yemin etmesi" isteniyor.