FETÖ'nün TSK yapılanmasına 11 ilde operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt üyelerine dair itirafçı ifadesi ve ardışık aranma gibi delillerle şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığında görevli 7'si muvazzaf asker olduğu ayrıca darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.