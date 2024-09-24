EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Darbe Girişimi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 11 ilde operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 11 ilde operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

10:2024/09/2024, Salı
DHA
Sonraki haber
11 ilde polis ve jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.
11 ilde polis ve jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt üyelerine dair itirafçı ifadesi ve ardışık aranma gibi delillerle şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığında görevli 7'si muvazzaf asker olduğu ayrıca darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu belirlendi.

Toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

'Bektaşi Devleti' projesinde FETÖ, İsrail ve Soros izi: Küreselciler Arnavutluk'ta ne planlıyor?

115 bin Bektaşi'nin yaşadığı Arnavutluk'tan ilginç bir çıkış geldi. Başbakan Edi Rama, başkent Tiran'da Vatikan'a benzer bir 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' kuracaklarını açıkladı. Alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek bu yeni devlette vatandaşların kendi pasaportlarının olması planlanıyor. Ancak bu yeni devletin başkanlığını üstlenecek 'Baba Mondi' olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj'ın açıklamalarındaki FETÖ izi, İsrail ve Soros'la olan temasları dikkat çekiyor. Arnavutluk Bektaşilerinin bağlantıları, "Küreselciler Arnavutluk'ta 'bir şey' denemek istiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

#FETÖ
#TSK
#İzmir

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi ne zaman yatacak? 2024 MEB öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihleri