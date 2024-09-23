'Bektaşi Devleti' projesinde FETÖ, İsrail ve Soros izi: Küreselciler Arnavutluk'ta ne planlıyor?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da 109 dönümlük bir arazi üzerine "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesine açıklamalarda bulunan Başbakan Rama, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu belirterek, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Rama, planı sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

Edi Rama

Pasaport ve sınırları olacak

Küçük bir istihbarat birimi kurulacak yeni devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını kaydeden Rama, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Rama, bunun bir mülkiyet meselesi olmadığını, manevi bir mesele olduğunu ifade etti.

Parlamentodan onay bekleniyor

Uluslararası avukatlar da dahil olmak üzere hukuk uzmanlarından oluşan bir ekip, yeni devletin egemen statüsünü tanımlayan bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarının Rama’nın iktidardaki Sosyalist Partisi tarafından kontrol edilen Parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.





Rama: İran’dan gelebilecek tepkiyle ilgilenmiyorum

Hayata geçmesi halinde hangi ülkelerin Bektaşi devletinin egemenliğini tanıyacağı henüz belirsizken, Rama İran’dan gelebilecek tepkiyle de ilgilenmediğini belirtiyor. Arnavutluk, 2022’de devlet kurumlarına düzenlenen siber saldırıların arkasında olduğu gerekçesiyle İran’la diplomatik ilişkileri kesmişti.

Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi, NYT'de yayımlanan haberin içeriğini doğruladı. Haberde, kurulması planlanan yeni devletin, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın sadece dörtte biri büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.

'Baba Mondi' olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj

Lider kim olacak?

Yeni devletin lideri, Bektaşi tarikatının mevcut lideri 65 yaşındaki Edmond Brahimaj olacak. “Baba Mondi” olarak bilinen Brahimaj, eski bir Arnavut ordu subayı. Dünya çapında milyonlarca mürit tarafından “Hazreti Hacı Dede Baba” unvanıyla tanınıyor.

Alkol yasağı uygulanmayacak

Yeni devletin başkanlığını, “Baba Mondi” olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj üstlenecek. “Allah hiçbir şeyi yasaklamaz; bu yüzden bize akıl verdi” diyen Baba Mondi’nin devletinde alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek ve hiçbir yaşam tarzı kuralı konmayacak. “Bir devleti hak ediyoruz. İslam hakkında gerçeği söyleyen biziz” diyen Baba Mondi, ülke nüfusunun yarısını oluşturan Müslümanların tamamının Bektaşi olduğunu da öne sürüyor.

Dikkat çeken ifade: Dinler arası diyalog

Baba Mondi, Bektaşi Tarikatı'nın tam egemen bir varlık olarak kurulmasına yönelik girişimi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiği açıklamasındaki 'dinler arası diyalog' vurgusu dikkat çekti.

Baba Mondi şu ifadeleri kullandı:

Bu hamle, Tarikat'ın küresel dinler arası diyaloğu teşvik etme ve dünya çapında şiddet içeren aşırıcılığın yükselişine karşı koyma konusundaki rolünü güçlendirmesini sağlayacak.

FETÖ'ye göz kırptı

FETÖ'nün "dinler arası diyalog" adı altında diğer inançlara mensup din adamları ile bağlantı kurarak kendilerini tanıttığı, özellikle Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla ortak proje geliştirdiği biliniyor.

Müslüman nüfus düşecek

Arnavutluk'ta yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor. Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan , bu projenin hayata geçmesi ve beklenildiği gibi Bektaşilik 'bir din' olarak tanımlanması durumundaki duruma dikkat çekti. Kılıçarslan, bu proje hayat geçerse Arnavutluk'ta Müslümanlar nüfus bakımından ilk kez yüzde 50'nin altına düşeceğini vurguladı.

Arnavutluk Hahamlığı Facebook Sayfası

Siyonistlerle yakın temas

Kılıçarslan ayrıca uzunca bir süredir Arnavut Bektaşiler'in, Siyonistlerle yakın temaslar kurduğunu, birlikte fotoğraf vermeyi de önemsediklerinin altını çizerek "Küreselciler Arnavutluk'ta 'bir şey' denemek istiyor olabilirler" ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan ayrıca "Selefi-Vahhabi bir damar varlığını sürdürüyor Arnavutluk'ta. Dolayısıyla Rama'nın bu kararının tuhaf başka sonuçları da olabilir. Bektaşiler ile bu damar arasındaki gerginlik sır değil. Allah korusun diyelim bu ihtimalden" diyerek bir tehlikeye daha dikkat çekti.

İsrail projesi mi?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok , projenin İsrail ve George Soros bağlantısına dikkat çekti. Altınok, "George Soros'un oğlunun Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla Arnavutluk'ta yoğun faaliyetleri var. İsrail Cumhurbaşkanın geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'a yaptığı ziyaret gözden kaçırılmamalı" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Hahamı Yoel Kaplan - Arnavutluk Hahamlığı Facebook Sayfası

Altınok yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, başkent Tiran'da 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' adında bir oluşum kuracaklarını duyurması gündemin ilk maddesi.

New York Times'ta yer alan habere göre Başbakan Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, Vatikan tarzı bir anklav vermek istiyor.

Herkes Euronews'in "içki serbest olacak" başlığıyla gördüğü gelişmeyi "Nereden çıktı bu Bektaşi devleti" diye şaşkınlıkla tartışmaya başladı. Ben de böyle bir girişimin Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olacağını, konuyu en iyi bilen isimlerden biri olan Araştırmacı Osman Atalay'a sordum.

George Soros ve oğlu Alex Soros

Soros'un oğlu ve İsrail Cumhurbaşkanının ziyareti

Atalay'ın detaylı anlatımlarından konuya giriş mahiyetinde çıkardığım sonuçlar şunlar:

Arnavutluk 3 milyonluk müslüman nüfusu, Adriyetik'e olan kıyısı ve Yunanistan'a komşu olması gibi nedenlerle herkesin gözünü çevirdiği stratejik bir ülke. Ülkedeki yüzde 5'e yakın Bektaşi nüfus üzerinde İran'ın da bir takım faaliyetleri olmuş. Ancak Bektaşiler ABD'ye yakın duruyorlar. Proje bugünden yarına bir mesele değil. ABD ve İsrail 30 yıldır Balkanlarda nüfuz faaliyetleri yürütüyor. George Soros'un oğlunun Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla Arnavutluk'ta yoğun faaliyetleri var. İsrail Cumhurbaşkanın geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'a yaptığı ziyaret gözden kaçırılmamalı. Zira Herzog devletin başına geçeceği söylenen "Baba Mondi" tarikatın şu lideriyle ve şaibeli bir isim olan Arnavutluk Müftüsü'yle de görüşmüştü.

Bu coğrafyada 600 yıllık mazisi olan Türkiye Bakanlar'daki "çevreleme harekâtını" hafife almamalı."















































