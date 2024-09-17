FETÖ'ye 19 ilde eş zamanlı operasyon: 41 gözaltı kararı

Bu faaliyetler doğrultusunda, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 6'sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.