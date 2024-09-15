FETÖ’den döndü rüşvetten tutuklandı

Antalya’da bir polisin yabancı uyrukluları adeta haraca bağladığı ortaya çıktı. İddiaya göre 3 Eylül günü saat 22.30 sıralarında Hal Kavşağı mevkiinde evine giden Suriye uyruklu M.D. ve M.C.A.’yı 2 polis durdurdu. Polislerden biri M.D.’nin kimliğini alıp Suriyelileri gönderdi. 2 saat sonra 2 ayrı numaradan M.D.’yi arayan polis, İl Göç İdaresi’nce 22 bin 500 TL ceza yazıldığını, bu miktarı verirlerse cezayı onlar adına yatıracağını söyledi. Aynı gün polisle buluşan M.D. 11 bin 300 lira verdi. Parayı alan polis, M.C.A.’nın ceza yazıldığını iddia ettiği evrakı yırttı. M.D.’nin kimliğini geri verdi ancak ceza evrakını yırtmadı. Bundan şüphelenen Suriyeliler polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Antalya Emniyeti polislerle ilgili çalışma başlatırken, 11 Eylül’de benzer bir şikayet daha geldi. Yine hal kavşağı mevkiinde otobüs bekleyen M.F.A.’nın yanına gelen 2 polis, kimlik sorgusu yaptı. Bunlardan biri üst aramasında içinde 4 tam, 6 yarım ve 1 çeyrek altın bulunan cüzdanı alıp M.F.A.’yı bıraktı.

Söz konusu polisle ilgili üçüncü şikayet Suriyeli A.E.K.’dan geldi. A.E.K. 24 Ağustos’ta iş yerine gelen polisin, kimliğinde tahdit bulunduğunu, tahdidi kaldırmak için 10 bin TL istediğini belirtti. A.E.K., 1 gün sonra parayı ödedi.

Suriyeliler, o polisin A.K. olduğunu teşhis etti. 12 Eylül’de A.K.’nin ev ve aracında arama yapıldı. Suriyeliler adına düzenlenmiş kimlikler ele geçirildi. Polis A.K.’nın FETÖ'den 4 ay cezaevinde kaldığı, daha sonra OHAL komisyonu kararıyla mesleğe döndüğü ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.







