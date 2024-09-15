|
Gündem

FETÖ’den döndü rüşvetten tutuklandı

Antalya’da FETÖ’den ihraç olup 4 ay hapis yatan polis memuru A.K. yeniden döndüğü Emniyet'te yabancı uyrukluları çeşitli vaatlerle kandırarak haksız kazanç sağladı.

Şahin Şen
04:00 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 01:52 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Antalya’da bir polisin yabancı uyrukluları adeta haraca bağladığı ortaya çıktı. İddiaya göre 3 Eylül günü saat 22.30 sıralarında Hal Kavşağı mevkiinde evine giden Suriye uyruklu M.D. ve M.C.A.’yı 2 polis durdurdu. Polislerden biri M.D.’nin kimliğini alıp Suriyelileri gönderdi. 2 saat sonra 2 ayrı numaradan M.D.’yi arayan polis, İl Göç İdaresi’nce 22 bin 500 TL ceza yazıldığını, bu miktarı verirlerse cezayı onlar adına yatıracağını söyledi. Aynı gün polisle buluşan M.D. 11 bin 300 lira verdi. Parayı alan polis, M.C.A.’nın ceza yazıldığını iddia ettiği evrakı yırttı. M.D.’nin kimliğini geri verdi ancak ceza evrakını yırtmadı. Bundan şüphelenen Suriyeliler polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Antalya Emniyeti polislerle ilgili çalışma başlatırken, 11 Eylül’de benzer bir şikayet daha geldi. Yine hal kavşağı mevkiinde otobüs bekleyen M.F.A.’nın yanına gelen 2 polis, kimlik sorgusu yaptı. Bunlardan biri üst aramasında içinde 4 tam, 6 yarım ve 1 çeyrek altın bulunan cüzdanı alıp M.F.A.’yı bıraktı.

Söz konusu polisle ilgili üçüncü şikayet Suriyeli A.E.K.’dan geldi. A.E.K. 24 Ağustos’ta iş yerine gelen polisin, kimliğinde tahdit bulunduğunu, tahdidi kaldırmak için 10 bin TL istediğini belirtti. A.E.K., 1 gün sonra parayı ödedi.

Suriyeliler, o polisin A.K. olduğunu teşhis etti. 12 Eylül’de A.K.’nin ev ve aracında arama yapıldı. Suriyeliler adına düzenlenmiş kimlikler ele geçirildi. Polis A.K.’nın FETÖ'den 4 ay cezaevinde kaldığı, daha sonra OHAL komisyonu kararıyla mesleğe döndüğü ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#FETÖ
#Rüşvet
#Antalya
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu