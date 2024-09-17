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FETÖ'den ihraç edilen hakimler tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile emniyet personeli Ü.B. ve K.B., 'W.B.' isimli tekneyle Muğla'dan yurt dışına kaçarken yakalandı.

13:31 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:32 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
FETÖ'den ihraç edilen hakimlerin yakalandığı tekne.
FETÖ'den ihraç edilen hakimlerin yakalandığı tekne.

İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarındaki "W.B." isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik “KISKAÇ-28” operasyonu düzenlendi.



Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce karadan ve denizden yapılan takip çalışmaları sonucu; "W.B." isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla’nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan ihraç edilen; O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


Adli makamlar tarafından 9 şüpheli şahıs Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 4 tekne mürettebatı Göçmen Kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

#FETÖ
#Muğla
#Yunanistan
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