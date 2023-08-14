FETÖ üyeliği iddiasıyla 7 yıl sonra gözaltına alınan firari hakim tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıldır aranan eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen tutuklandı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.





Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli Özmen, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.









Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, 7 yıldır firari olan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren Özmen'in Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etmişti.





Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin başka kişilere ait kimlikler kullandığı ve yurt dışına kaçmak üzere olduğunu belirleyen ekip, Özmen'i 12 Ağustos'ta saklandığı adreste yakalamıştı.





Özmen'in üzerinde ve adresinde yapılan aramada, 1 milyon 500 bin Türk lirası değerinde avro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirilmişti.











