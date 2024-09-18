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FETÖ’cüler lüks teknede kıskıvrak

FETÖ üyeliğinden ihraç edilen 5 eski hakim ile 2 eski emniyet personeli ve 4 göçmen kaçakçısı lüks bir tekneyle Yunan adalarına kaçarken yakalandı. Adım adım takibe alınan tekneye Marmaris açıklarında baskın yapıldı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:26 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dosyaları istinafta olan FETÖ’cüler, yurt dışına kaçarken yakalandı. Kamudan ihraç FETÖ’cülerin Muğla’dan lüks bir tekneyle dikkat çekmeden kaçacakları istihbaratı üzerine Kıskaç-28 Operasyonu düzenlendi. Adım adım takip edilen FETÖ’cülerin içinde bulunduğu tekneye, uluslararası sulara yönelince Marmaris açıklarında baskın yapıldı. ByLock kullanıcısı olan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ihraç edilen eski hakimler O.S, S.A, B.Ö, E.Z. ve B.Z. ile eski emniyet personelleri Ü.B. ve K.B., “W.B.” isimli teknede gözaltına alındı. FETÖ’cüler, yanlarındaki 4 sivil ve 4 göçmen kaçakçısıyla birlikte emniyete götürüldü. 9 şüpheli “silahlı terör örgütüne üye olmak”, 4 mürettebat ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Kaçarken son anda yakalanan FETÖ’cülerin örgüt içindeki irtibatları araştırılıyor.

Kriptolara baskın

FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasına darbe. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet’te yuvalanan, örgüte eleman kazandıran, Emniyet personelini örgüt sistemine göre kodlayıp takip eden FETÖ’cüler için harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Emniyet mahrem sorumlusu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı

verildi. Bunlardan 6'sının kamuda aktif görevde oldukları öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında yapılan “HTS analiz ve içerik çözümleme çalışmaları” sonucu, başkaları adına kayıtlı hatlar üzerinden ByLock kullanan 5 kişiye daha ulaşıldı. Onlar için de gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan baskınlarda 29 şüpheli yakalandı.



#fetö
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