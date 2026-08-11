Suriye'de gün geldi hesap döndü: Esed ve 2 aile bireyi idama mahkum edildi
, SalıG: Güncelleme: 11:59, 11/08/2026, Salı11:40, 11/08/2026
Yeni Şafak
Esed Suriye iç savaşı boyunca binlerce masum sivilin ölümüne milyonlarcasının da yerinden edilmesine neden oldu.
Suriye'nin eli kanlı devrik lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Necib Atıf, Suriye mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.
Suriye'de yüzbinlerce insanın ölümüne milyonlarcasının da yerinden edilmesinde büyük rol oynayan eli kanlı diktatör Esed hakkında önemli bir karara imza atıldı.
Suriye mahkemesi Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve Esad'in kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.
Devlet kurumlarını kullandılar
Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi'nden Yargıç Al-Aryan, tanık ifadeleriyle Esed'in bu suçlarda
"en üst düzey karar verici"olarak rol oynadığının ve suçların işlenmesini kolaylaştırmak için devlet kurumlarını kullandığının tespit edildiğini belirtti.
SANA haber ajansının bildirdiğine göre mahkeme,
Esed hakkında kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan idam cezasına hükmetti.
Suriye'de işkence ve katliamla suçlanan Atıf Necib'in yargılandığı duruşma
Duruşma canlı yayınlandı
Dera Siyasi Güvenlik Şubesi eski Başkanı
Atıf Necib, Şam Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. Televizyonlardan canlı yayımlanan duruşmada, Necib'in mahkeme salonunda demir korkuluklarla çevrili sanık bölümünde bulunduğu görülmüştü.
Beşşar Esed'in kuzeni Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.
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