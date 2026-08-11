Ehliyetine güvenen yandı: İşte 11 bin liralık cezadan kurtaran detay

Sürücüler arasında yıllardır doğru bilinen bir detay, trafik denetimlerinde binlerce kişiyi 11 bin 629 liralık ağır bir faturayla karşı karşıya bırakıyor. Ruhsatta yazan motor hacmine (cc) güvenerek yola çıkan motosiklet tutkunları, A2 ehliyetinin 600 cc'ye kadar her aracı kapsadığı yanılgısıyla polis çevirmesinde beklenmedik bir şok yaşıyor. Oysa Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre cezadan kurtulmanın sırrı sanılanın aksine sadece motor hacminde değil, ruhsattaki çok daha farklı bir değerde ve ufak bir matematik hesabında gizli. İşte kural ihlali nedeniyle araç sahibine kadar uzanan o çifte cezaya yakalanmamak için yola çıkmadan önce acilen öğrenmeniz gereken o kritik detay...