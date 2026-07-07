Nübel Beşiktaş için İstanbul'da: Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın transferi Nübel hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, Nübel ile prensipte anlaştı





Beşiktaş, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in kalecisi Alexander Nübel'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.





Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Alman file bekçisinin transfer sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:





"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam saat 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."





Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı.





2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya'nın kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki kaleci, ülkesinin Schalke 04 ve Fransa'nın Monaco takımlarında da görev yaptı.