TRT 1 canlı yayını izle 7 Temmuz: Arjantin ile Mısır çeyrek final için sahada
Arjantin-Mısır maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için oynanacak kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor. Son dünya şampiyonu Arjantin ile Salah’lı Mısır’ın karşı karşıya geleceği mücadelede maç saati, yayıncı kanal, ilk 11’ler ve iki takımın turnuvadaki son 16 turu yolculuğu merak ediliyor. İşte zorlu mücadeleden son gelişmeler ve TRT 1 canlı yayın izleme ekranı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin-Mısır maçı bu akşam Atlanta’da oynanacak. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın galibi, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının kazananıyla eşleşecek.
Arjantin-Mısır maçı bu akşam oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin-Mısır maçı, 7 Temmuz Salı günü TSİ 19.00’da başlayacak. Atlanta’da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları’nı uzatmalarda mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Mısır ise Avustralya’yı penaltı atışları sonunda eleyerek Arjantin’in rakibi oldu.
Arjantin-Mısır maçı hangi kanalda?
Arjantin ile Mısır arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
ARJANTİN MISIR MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI
Maça ilişkin temel bilgiler şöyle:
Maç: Arjantin-Mısır
Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu
Tarih: 7 Temmuz Salı
Saat: 19.00
Yayın: TRT 1
Stat: Atlanta
Hakem: François Letexier
Arjantin ve Mısır’ın ilk 11’leri
Arjantin’in sahaya çıkması beklenen ilk 11’i şu isimlerden oluşuyor:
Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez.
Mısır’ın ilk 11’i ise şöyle:
Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Lashin, Attia, Zico, Salah, Hassan.
Arjantin son 16 turuna nasıl geldi?
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’na Cezayir karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle başladı. İkinci maçında Avusturya’yı 2-0, son grup maçında ise Ürdün’ü 3-1 mağlup etti.
Grubunu lider tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı. Normal süresi çekişmeli geçen mücadelede rakibini uzatmalarda attığı golle 3-2 mağlup eden Arjantin, son 16 turuna adını yazdırdı.
Mısır penaltılarla tur atladı
Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. Belçika ve İran ile 1-1 berabere kalan Mısır, Yeni Zelanda karşısında aldığı galibiyetle 5 puana ulaştı ve son 32 turuna yükseldi.
Son 32 turunda Avustralya ile eşleşen Mısır, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bıraktı.
Arjantin-Mısır maçının kazananı, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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