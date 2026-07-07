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TRT 1 canlı yayını izle 7 Temmuz: Arjantin ile Mısır çeyrek final için sahada

TRT 1 canlı yayını izle 7 Temmuz: Arjantin ile Mısır çeyrek final için sahada

19:02, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 19:09, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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TRT 1 canlı yayını izle 7 Temmuz: Arjantin ile Mısır çeyrek final için sahada

Arjantin-Mısır maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için oynanacak kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor. Son dünya şampiyonu Arjantin ile Salah’lı Mısır’ın karşı karşıya geleceği mücadelede maç saati, yayıncı kanal, ilk 11’ler ve iki takımın turnuvadaki son 16 turu yolculuğu merak ediliyor. İşte zorlu mücadeleden son gelişmeler ve TRT 1 canlı yayın izleme ekranı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin-Mısır maçı bu akşam Atlanta’da oynanacak. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın galibi, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının kazananıyla eşleşecek.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin-Mısır maçı bu akşam Atlanta’da oynanacak. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın galibi, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının kazananıyla eşleşecek.

Arjantin-Mısır maçı bu akşam oynanacak


2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin-Mısır maçı, 7 Temmuz Salı günü TSİ 19.00’da başlayacak. Atlanta’da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.


Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları’nı uzatmalarda mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Mısır ise Avustralya’yı penaltı atışları sonunda eleyerek Arjantin’in rakibi oldu.

Arjantin-Mısır maçı bu akşam oynanacak2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin-Mısır maçı, 7 Temmuz Salı günü TSİ 19.00’da başlayacak. Atlanta’da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları’nı uzatmalarda mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Mısır ise Avustralya’yı penaltı atışları sonunda eleyerek Arjantin’in rakibi oldu.


Arjantin-Mısır maçı hangi kanalda?


Arjantin ile Mısır arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.


ARJANTİN MISIR MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI


Maça ilişkin temel bilgiler şöyle:


Maç: Arjantin-Mısır

Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu

Tarih: 7 Temmuz Salı

Saat: 19.00

Yayın: TRT 1

Stat: Atlanta

Hakem: François Letexier


Arjantin-Mısır maçı hangi kanalda?Arjantin ile Mısır arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.ARJANTİN MISIR MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME EKRANIMaça ilişkin temel bilgiler şöyle:Maç: Arjantin-MısırOrganizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turuTarih: 7 Temmuz SalıSaat: 19.00Yayın: TRT 1Stat: AtlantaHakem: François Letexier

Arjantin ve Mısır’ın ilk 11’leri


Arjantin’in sahaya çıkması beklenen ilk 11’i şu isimlerden oluşuyor:


Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez.

Arjantin ve Mısır’ın ilk 11’leriArjantin’in sahaya çıkması beklenen ilk 11’i şu isimlerden oluşuyor:Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez.

Mısır’ın ilk 11’i ise şöyle:


Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Lashin, Attia, Zico, Salah, Hassan.


Mısır’ın ilk 11’i ise şöyle:Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Lashin, Attia, Zico, Salah, Hassan.

Arjantin son 16 turuna nasıl geldi?


Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’na Cezayir karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle başladı. İkinci maçında Avusturya’yı 2-0, son grup maçında ise Ürdün’ü 3-1 mağlup etti.


Grubunu lider tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı. Normal süresi çekişmeli geçen mücadelede rakibini uzatmalarda attığı golle 3-2 mağlup eden Arjantin, son 16 turuna adını yazdırdı.


Arjantin son 16 turuna nasıl geldi?Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’na Cezayir karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle başladı. İkinci maçında Avusturya’yı 2-0, son grup maçında ise Ürdün’ü 3-1 mağlup etti.Grubunu lider tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı. Normal süresi çekişmeli geçen mücadelede rakibini uzatmalarda attığı golle 3-2 mağlup eden Arjantin, son 16 turuna adını yazdırdı.

Mısır penaltılarla tur atladı


Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. Belçika ve İran ile 1-1 berabere kalan Mısır, Yeni Zelanda karşısında aldığı galibiyetle 5 puana ulaştı ve son 32 turuna yükseldi.


Son 32 turunda Avustralya ile eşleşen Mısır, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bıraktı.

Mısır penaltılarla tur atladıMısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. Belçika ve İran ile 1-1 berabere kalan Mısır, Yeni Zelanda karşısında aldığı galibiyetle 5 puana ulaştı ve son 32 turuna yükseldi.Son 32 turunda Avustralya ile eşleşen Mısır, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bıraktı.

Arjantin-Mısır maçının kazananı, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Arjantin-Mısır maçının kazananı, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Başlıklar :arjantinmısır2026 fifa dünya kupasıson 16 turuçeyrek finalTrt 1 canlı izlefutbol
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