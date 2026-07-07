Filenin Sultanları VNL 3. hafta maç programı: Türkiye Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları VNL maç takvimi, Japonya’nın Kansai etabıyla devam edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları’nın VNL 3. hafta programı

Filenin Sultanları VNL maç takvimi kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Japonya’nın Kansai etabında mücadele edecek. Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında dört maça çıkacak.

İlk iki etap olan Brezilya ve Ankara karşılaşmalarının ardından Türkiye, finaller öncesi son etap için Asya kıtasına yöneldi. Milliler, Çin’in Macao kentinde düzenlenecek VNL Finalleri öncesinde puan durumundaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye voleybol maçları hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Japonya etabındaki karşılaşmaları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Japonya ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle maçlar Türkiye saatiyle sabah ve öğle saatlerinde oynanacak.

Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman?

Türkiye’nin VNL 3. hafta maç programı Türkiye saatiyle şöyle:

8 Temmuz 2026, saat 06.00: Türkiye - Polonya

10 Temmuz 2026, saat 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026, saat 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026, saat 09.30: Tayland - Türkiye

VNL Finalleri Macao’da oynanacak

Filenin Sultanları, üçüncü hafta maçlarının ardından VNL Finalleri’ne katılım hedefiyle yoluna devam edecek. Organizasyonun final etabı 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin’in Macao kentinde düzenlenecek.