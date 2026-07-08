Rota Maarif LGS sistemi ne zaman açılacak? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Rota Maarif, MEB LGS tercih sürecinde öğrencilerin ve velilerin lise araştırmasını kolaylaştıran önemli ekranlardan biridir. Rota Maarif giriş ekranı üzerinden okul türü, il, ilçe, puan, yüzdelik dilim ve okul özellikleri gibi kriterlere göre liseler incelenebilir. MEB tarafından sunulan bu sistem, tercih döneminde adayların kendilerine en uygun okulları karşılaştırmasına ve daha bilinçli bir tercih listesi oluşturmasına yardımcı olur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre, Rota Maarif sistemi LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin kullanımına açılacak. İşte rotamaarif.meb.gov.tr LGS tercih sorgulama ekranı.