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Rota Maarif LGS sistemi ne zaman açılacak? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Rota Maarif LGS sistemi ne zaman açılacak? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılacak?

11:37, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:37, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Rota Maarif LGS sistemi ne zaman açılacak? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Rota Maarif, MEB LGS tercih sürecinde öğrencilerin ve velilerin lise araştırmasını kolaylaştıran önemli ekranlardan biridir. Rota Maarif giriş ekranı üzerinden okul türü, il, ilçe, puan, yüzdelik dilim ve okul özellikleri gibi kriterlere göre liseler incelenebilir. MEB tarafından sunulan bu sistem, tercih döneminde adayların kendilerine en uygun okulları karşılaştırmasına ve daha bilinçli bir tercih listesi oluşturmasına yardımcı olur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre, Rota Maarif sistemi LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin kullanımına açılacak. İşte rotamaarif.meb.gov.tr LGS tercih sorgulama ekranı.

MEB’in Rota Maarif ekranı, LGS için okul araştırma sürecinde okul bilgileri, başarı verileri ve konum gibi detayları karşılaştırmaya yardımcı olan resmî bir platform olarak öne çıkıyor. LGS sayfasında okul arama filtreleri ve geçmiş yıl LGS verileri üzerinden listeleme yapılabiliyor. LGS sonuçların açıklanmasının ardından, geleceğe yönelik lise tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB’in Rota Maarif ekranı, LGS için okul araştırma sürecinde okul bilgileri, başarı verileri ve konum gibi detayları karşılaştırmaya yardımcı olan resmî bir platform olarak öne çıkıyor. LGS sayfasında okul arama filtreleri ve geçmiş yıl LGS verileri üzerinden listeleme yapılabiliyor. LGS sonuçların açıklanmasının ardından, geleceğe yönelik lise tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Rota Maarif nedir?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

"Rota Maarif" ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.

Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

Rota Maarif nedir?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı."Rota Maarif" ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

MEB Rota Maarif ne zaman açılacak?

"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.

Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.

Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

MEB Rota Maarif ne zaman açılacak?"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.

Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan "Rota Maarif" ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek. Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek.


ROTA MAARİF MEB.GOV.TR TERCİH EKRANI

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan "Rota Maarif" ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek. Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek.ROTA MAARİF MEB.GOV.TR TERCİH EKRANI

LGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 13 Haziran’da tamamlanan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ve tercihlere esas kontenjan tabloları 10 Temmuz’da "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından, geleceğe yönelik lise tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 13 Haziran’da tamamlanan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ve tercihlere esas kontenjan tabloları 10 Temmuz’da "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından, geleceğe yönelik lise tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek ve gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek ve gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman?

Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan durumlarına göre yeniden tercih yapabilecek.

LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman?Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan durumlarına göre yeniden tercih yapabilecek.
Başlıklar :Rota MaarifMEBE okulrotamaarif.meb.gov.tr
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