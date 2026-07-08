Rota Maarif LGS sistemi ne zaman açılacak? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılacak?

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026! LGS sonuç tarihi açıklandı mı, erken açıklanır mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte başlayacak tercih süreci, öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Bu nedenle adaylar hem sonuçların açıklanacağı günü hem de tercih takvimine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor.