Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta oynanacak?
Dünya Kupası’nda son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. Turnuvada heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ederken, ilk maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Öte yandan Süper Lig öncesi hazırlık maçları da sürüyor; Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Admira Wacker ile mücadele edecek.
Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecan dolu mücadelelerin ardından geride kalırken, futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final eşleşmeleri de resmen netleşti. Dünya Kupası çeyrek finalinin açılış maçında Fransa ve Fas takımları turnuvanın en kritik sınavlarından birinde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, eş zamanlı olarak kulüp takımlarının yeni sezon öncesi hazırlık kampları da tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezon provası kapsamında Avusturya ekiplerinden Admira Wacker ile kozlarını paylaşarak hem form tutmayı hem de taktiksel eksikliklerini gidermeyi amaçlıyor. Futbol dünyası bir yandan milli takımların çeyrek finaldeki dev randevularına kilitlenirken, diğer yandan kulüplerin hazırlık maçlarındaki performanslarını yakından takip ediyor.
Bugün hangi maçlar var?
19:00 Zira - Torpedo Kutaisi UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Idman TV
20:30 Fenerbahçe - Admira Wacker hazırlık maçı TV100
Yarın kimin maçı var?
02:00 Hartford Athletic - Orange County ABD USL Championship
23:00 Fransa - Fas FIFA 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final TRT 1
Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?
Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Fas ile Fransa, İspanya ile Belçika, İngiltere ile Norveç ve Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final maçları 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Bu turu geçen dört takım yarı finale yükselecek.
Çeyrek final programı şöyle:
9 Temmuz Perşembe, TSİ 23.00: Fransa-Fas
10 Temmuz Cuma, TSİ 22.00: İspanya-Belçika
12 Temmuz Cumartesi, TSİ 00.00: İngiltere-Norveç
12 Temmuz Cumartesi, TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre
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