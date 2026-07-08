İnfaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuç SORGULAMA
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında en fazla kontenjan ayrılan kadrolardan biri İnfaz ve Koruma Memuru oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 bin 508 İKM alımı yapılacak olması nedeniyle başvuru sürecini tamamlayan adayların gözü sonuç duyurusuna çevrildi. Resmî ilanda İKM başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih paylaşılmadı. Peki Adalet Bakanlığı alım sonuçları ne zaman açıklanacak? PGM İKM sonuç sorgulama ekranı.
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, en çok rağbet gören 4.508 kontenjanlı İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) kadrosu için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Haziran ayında tamamlanan başvuruların ardından adliye komisyonlarının evrak inceleme süreci devam ederken, mülakata çağrılacak adayların netleşeceği takvim araştırılıyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İKM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımın sonuçların açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm sonuç listeleri ve mülakat hakkı kazananlar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM) resmi internet portalı üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak durumlarını kontrol edebilecekler.
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro - Kontenjan ve Branş Dağılımı 2026
Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.
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