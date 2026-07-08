Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda kontenjan açılacak?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı istihdam planlaması kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından adayların gündeminde başvuru takvimi, kadro ve branş dağılımı yer aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni alım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hedeflerinin 2026 KPSS’nin ardından yeni bir başvuru süreci başlatmak olduğunu belirtti. Bu gelişmeyle birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? 26 bin 673 sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu mu? soruları adaylar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.