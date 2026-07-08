Emekliye müjde erken saatlerde duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye 23.552 TL en düşük maaşa ek 35.000 TL...

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankalar da promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri için nakit promosyon tutarları yükselirken, faizsiz kredi, nakit avans ve ek ödül fırsatlarını içeren kampanyalar da yeniden şekillendi. Sunulan avantajların toplam tutarı bazı bankalarda dikkat çeken seviyelere ulaşırken, vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı.