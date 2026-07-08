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TAŞERON MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEMMUZ 2026 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi zamlandı mı?

TAŞERON MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEMMUZ 2026 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi zamlandı mı?

16:35, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:35, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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TAŞERON MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEMMUZ 2026 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi zamlandı mı?

Temmuz ayında açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yüz binlerce kamu işçisi ve taşeron işçisinin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri, toplu iş sözleşmeleri kapsamında uygulanacak ücret artışlarında belirleyici olurken, ilave tediye ödemelerinde de yeni hesaplamaların önünü açacak. Özellikle kamu kurumlarında görev yapan işçiler, maaşlarına yansıyacak artışın yanı sıra ikramiye ödemelerindeki değişimi de yakından takip ediyor. "Kamu işçisi maaşı ne kadar olacak?", "Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?" ve "İlave tediye ödemeleri artacak mı?" soruları ise gündemdeki yerini koruyor.

Yüz binlerce kamu ve taşeron işçisi için temmuz ayı zam maratonunda kritik aşamaya gelindi. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte maaş artışlarına ilişkin tablo büyük ölçüde netleşecek. Toplu iş sözleşmeleri kapsamında uygulanacak zam oranlarının yanı sıra ilave tediye ödemelerinde yaşanacak artış da çalışanların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Gözler şimdi açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevrilirken, kamu işçileri yeni maaşlarını ve güncellenecek ödeme kalemlerini merak ediyor.

Yüz binlerce kamu ve taşeron işçisi için temmuz ayı zam maratonunda kritik aşamaya gelindi. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte maaş artışlarına ilişkin tablo büyük ölçüde netleşecek. Toplu iş sözleşmeleri kapsamında uygulanacak zam oranlarının yanı sıra ilave tediye ödemelerinde yaşanacak artış da çalışanların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Gözler şimdi açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevrilirken, kamu işçileri yeni maaşlarını ve güncellenecek ödeme kalemlerini merak ediyor.

2026 HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Temmuz zammı hesaplamalarını belirleyecek Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak açıklanacak.

2026 HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?2026 Temmuz zammı hesaplamalarını belirleyecek Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak açıklanacak.

5 AYLIK ORAN CEPTE!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor.

5 AYLIK ORAN CEPTE!Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor.

Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.

Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.
Başlıklar :TaşeronTaşeron Maaş ZammıTaşeron İşçi
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