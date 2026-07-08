TAŞERON MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026: Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEMMUZ 2026 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi zamlandı mı?

Temmuz ayında açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yüz binlerce kamu işçisi ve taşeron işçisinin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri, toplu iş sözleşmeleri kapsamında uygulanacak ücret artışlarında belirleyici olurken, ilave tediye ödemelerinde de yeni hesaplamaların önünü açacak. Özellikle kamu kurumlarında görev yapan işçiler, maaşlarına yansıyacak artışın yanı sıra ikramiye ödemelerindeki değişimi de yakından takip ediyor. "Kamu işçisi maaşı ne kadar olacak?", "Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?" ve "İlave tediye ödemeleri artacak mı?" soruları ise gündemdeki yerini koruyor.