NATO zirvesi bitti mi ne zaman bitecek?
36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da ikinci gününde devam etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen liderler toplantısı, iki gün sürdü. NATO Sonuç Bildirgesi yayımlanarak zirve biterken, liderlerin ikili görüşmeleri sürüyor. Peki Ankara'da kapalı yollar ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak?
NATO toplantısı bitti mi?
36. NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Ankara'da, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan liderler toplantısı, iki gün sürdü. Zirve bugün yayınlanan ortak bildiriyle tamamlandı. Peki Ankara'da NATO yasakları ne zaman bitiyor?
Ankara’da bir araya gelen NATO liderleri, yayımladıkları ortak bildiride kolektif savunma vurgusu yaptı. Rusya ve terör tehdidine karşı savunma bütçelerinin milyarlarca dolar artırılacağını duyuran ittifak, Ukrayna’ya 2026 yılı için 70 milyar avroluk dev bir askeri destek paketi taahhüt etti.
Ankara'da NATO yasakları ne zaman bitiyor?
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.
Ankara'da Trafiğe kapalı yollar listesi şöyle:
- Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.
Ankara Valiliği, zirve kapsamında trafikte bazı önlem kararları aldı. Bu önlemlerden bazıları bu sabahtan itibaren uygulamaya geçecek. NATO Zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi.
Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak.
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.
Ankara'daki NATO tedbirleri kapsamında kısıtlama 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.
Ankara'da park yasağı kapsamındaki yollar şöyle:
- Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi.
Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı.
Motokuryelerin 6-9 Temmuz tarihleri arasında giriş yapamayacağı caddeler şöyle:
- Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevreleri.
Zirve önlemleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkin de bir düzenleme yapıldı.
Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolu'ndan İstanbul Yolu'na katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takiben Rajiv Gandhi Caddesi'nden GİMAT yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecek.
İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanarak Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanabilecekler.
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