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En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Fiyatlar güncellendi! Toplam kazanç rekor seviyeye ulaştı

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Fiyatlar güncellendi! Toplam kazanç rekor seviyeye ulaştı

16:55, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Fiyatlar güncellendi! Toplam kazanç rekor seviyeye ulaştı

Bankalar, Temmuz ayıyla birlikte emekli promosyon kampanyalarını yeniden güncelledi. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlara sunulan promosyon tutarları bankadan bankaya değişirken, değerlendirme yaparken yalnızca nakit ödeme miktarına bakmak yeterli olmuyor. Bu dönemde sadece şartsız nakit ödemeler değil; otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı gibi ek koşullarla birlikte toplam kazanç tutarları rekor seviyelere ulaştı. İşte Temmuz 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve güncel kampanyalar.

Temmuz 2026 itibarıyla bankalar, emekli maaş zammı döneminin ardından promosyon kampanyalarında büyük bir yarışa girerek nakit ve ek ödül tutarlarını yukarı taşıdı. Ek ödeme fırsatları, otomatik fatura talimatı şartları, kredi kartı veya ek hesap kullanımı gibi kampanya koşulları da toplam avantajı doğrudan etkiliyor. Emekli promosyon kampanyaları, Temmuz 2026 maaş zammının açıklanmasının ardından yeniden milyonlarca emeklinin gündemine oturdu. İşte güncel emekli promosyonu veren bankalar listesi ve merak edilen tüm detaylar.

Temmuz 2026 itibarıyla bankalar, emekli maaş zammı döneminin ardından promosyon kampanyalarında büyük bir yarışa girerek nakit ve ek ödül tutarlarını yukarı taşıdı. Ek ödeme fırsatları, otomatik fatura talimatı şartları, kredi kartı veya ek hesap kullanımı gibi kampanya koşulları da toplam avantajı doğrudan etkiliyor. Emekli promosyon kampanyaları, Temmuz 2026 maaş zammının açıklanmasının ardından yeniden milyonlarca emeklinin gündemine oturdu. İşte güncel emekli promosyonu veren bankalar listesi ve merak edilen tüm detaylar.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda."

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda."

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?

DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

HALKBANK EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

HALKBANK EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE KADAR?

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE KADAR?Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar."Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ LİRA OLDU?

Akbank da promosyon kampanyasını "​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda​" açıklamasıyla duyurdu.

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ LİRA OLDU?Akbank da promosyon kampanyasını "​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda​" açıklamasıyla duyurdu.Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Tutarı;

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.Maaş Tutarı;0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

ING EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

ING EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYON ÜCRETİ NE KADARSGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
Başlıklar :Emekli promosyonEmekli maaşı banka prmosyonupromosyon ücreti
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