ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DURUM 2026: Asgari ücretli çalışanlar için ara zam açıklaması geldi mi?
Asgari ücrete ara zam beklentisi, memur ve emekli maaşlarına yapılan ara dönem artışlarının ardından milyonlarca çalışanın gündeminde ilk sıraya yerleşti. 2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret 33.030,00 TL olarak uygulanırken, hükümet kanadından gelen son açıklamalar ara zam konusunda mevcut durumda bir çalışma olmadığını gösteriyor. Asgari ücret ne kadar, işverene maliyeti kaç TL ve 2026’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorularının yanıtı haberimizde.
Memur ve emekli maaşlarındaki ara dönem artışlarının ardından asgari ücret ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. 2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak uygulanıyor.
Asgari ücrette ara zam beklentisi gündemde
Milyonlarca çalışanın takip ettiği asgari ücret ara zam süreci, memur ve emekli maaşlarına yapılan ara dönem artışlarının ardından yeniden öne çıktı. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına yansıtılması, benzer bir düzenlemenin asgari ücret için yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.
Asgari ücretle çalışanlar, 2026 yılı içinde ek bir artış kararı alınıp alınmayacağına ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor. Mevcut durumda hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücrete ara zam konusunda yürütülen bir çalışma bulunmadığı ifade edildi.
2026 asgari ücret ne kadar?
2026 yılı için asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 27 artırıldı. Yeni düzenlemeyle net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı asgari ücret hesabıyla da örtüşüyor.
Öne çıkan 2026 asgari ücret verileri şöyle:
- Net asgari ücret: 28.075,50 TL
- Brüt asgari ücret: 33.030,00 TL
- Günlük brüt ücret: 1.101 TL
- İşverene toplam maliyet: 40.874,63 TL
Asgari ücrete son zam ne zaman yapıldı?
Asgari ücrette son artış, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık 2025’te aldığı karar doğrultusunda yapıldı. 2025 yılında 22.104,67 TL olan net asgari ücret, 2026 yılı için 28.075,50 TL’ye çıkarıldı.
Bu artışla birlikte günlük brüt ücret 1.101 TL olarak belirlendi. Yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam beklentisi gündemdeki yerini korusa da hükümet kanadından bu yönde bir çalışma olmadığı mesajı geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada mevcut durumda asgari ücrete ara zam konusunun gündemlerinde bulunmadığını belirtti.
Güler, “Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok” ifadelerini kullanırken, dar ve sabit gelirli vatandaşlara yönelik desteklerin sürdürüldüğünü söyledi. Açıklama, ara zam beklentisine ilişkin resmi sürecin henüz başlamadığına işaret ediyor.
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