



Asgari ücrette ara zam beklentisi gündemde





Milyonlarca çalışanın takip ettiği asgari ücret ara zam süreci, memur ve emekli maaşlarına yapılan ara dönem artışlarının ardından yeniden öne çıktı. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına yansıtılması, benzer bir düzenlemenin asgari ücret için yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.





Asgari ücretle çalışanlar, 2026 yılı içinde ek bir artış kararı alınıp alınmayacağına ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor. Mevcut durumda hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücrete ara zam konusunda yürütülen bir çalışma bulunmadığı ifade edildi.



