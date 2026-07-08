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F-35 savaş uçağı özellikleri neler, hangi ülkede kaç tane var? Ülkelere göre F-35 sayıları

F-35 savaş uçağı özellikleri neler, hangi ülkede kaç tane var? Ülkelere göre F-35 sayıları

20:51, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 20:54, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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F-35 savaş uçağı özellikleri neler, hangi ülkede kaç tane var? Ülkelere göre F-35 sayıları

F-35 savaş uçağı, görünmezlik teknolojisi, gelişmiş sensör entegrasyonu ve süpersonik hızıyla modern hava kuvvetlerinin öne çıkan platformları arasında yer alıyor. ABD’nin yanı sıra Japonya, İsrail, Avustralya, Norveç, İtalya, Hollanda ve Güney Kore gibi birçok ülke F-35’i envanterine dahil etmiş durumda. Peki F-35 savaş uçağının özellikleri neler? Hangi ülkenin envanterinde kaç tane F-35 var? İşte detaylar...

F-35 Lightning II savaş uçakları, gelişmiş sensör entegrasyonu, yapay zekâ destekli muharebe sistemleri ve radardan kaçabilen görünmezlik teknolojisiyle modern savaşların en kritik platformu olarak öne çıkıyor. Mach 1,6 hızına ulaşabilen, 9g manevra kabiliyetine sahip ve 2.000 poundluk bomba taşıyabilen bu beşinci nesil jet, yalnızca hedefleri vurmakla kalmıyor; topladığı verileri diğer uçaklarla paylaşarak ağ merkezli savaş konseptini gerçeğe dönüştürüyor. 80 milyon dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı savunma projelerinden biri olan F-35, ABD’nin yanı sıra Japonya, İsrail, Avustralya, Norveç, İtalya, Hollanda ve Güney Kore gibi birçok ülkenin envanterinde yer alıyor. 2030 yılına kadar Avrupa’da 550’den fazla, Asya-Pasifik’te ise 300’den fazla F-35’in gökyüzünde görev yapacağı öngörülüyor.

F-35 Lightning II savaş uçakları, gelişmiş sensör entegrasyonu, yapay zekâ destekli muharebe sistemleri ve radardan kaçabilen görünmezlik teknolojisiyle modern savaşların en kritik platformu olarak öne çıkıyor. Mach 1,6 hızına ulaşabilen, 9g manevra kabiliyetine sahip ve 2.000 poundluk bomba taşıyabilen bu beşinci nesil jet, yalnızca hedefleri vurmakla kalmıyor; topladığı verileri diğer uçaklarla paylaşarak ağ merkezli savaş konseptini gerçeğe dönüştürüyor. 80 milyon dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı savunma projelerinden biri olan F-35, ABD’nin yanı sıra Japonya, İsrail, Avustralya, Norveç, İtalya, Hollanda ve Güney Kore gibi birçok ülkenin envanterinde yer alıyor. 2030 yılına kadar Avrupa’da 550’den fazla, Asya-Pasifik’te ise 300’den fazla F-35’in gökyüzünde görev yapacağı öngörülüyor.

F-35 savaş uçağı hangi özellikleriyle öne çıkıyor?


F-35 savaş uçağı, beşinci nesil bir muharip jet olarak düşük görünürlük teknolojisi, gelişmiş sensör entegrasyonu ve ağ merkezli görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor. F-35 Lightning II, topladığı verileri diğer hava unsurlarıyla paylaşarak yalnızca taarruz değil, keşif, elektronik harp ve yakın hava desteği gibi farklı görevlerde de kullanılabiliyor.


Pratt & Whitney üretimi F135 motoruyla çalışan uçak, Mach 1,6 hıza ulaşabiliyor. 50.000 feet irtifada görev yapabilen F-35’in +9 g manevra kabiliyeti, yüksek sürat ve çeviklik gerektiren görevlerde avantaj sağlıyor.


F-35’in dahili yakıt kapasitesinin, F-16 gibi önceki nesil uçaklara göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu özellik, uçağın menzil ve görev süresi açısından daha geniş bir operasyon alanında kullanılmasını mümkün kılıyor.

F-35 savaş uçağı hangi özellikleriyle öne çıkıyor?F-35 savaş uçağı, beşinci nesil bir muharip jet olarak düşük görünürlük teknolojisi, gelişmiş sensör entegrasyonu ve ağ merkezli görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor. F-35 Lightning II, topladığı verileri diğer hava unsurlarıyla paylaşarak yalnızca taarruz değil, keşif, elektronik harp ve yakın hava desteği gibi farklı görevlerde de kullanılabiliyor.Pratt &amp; Whitney üretimi F135 motoruyla çalışan uçak, Mach 1,6 hıza ulaşabiliyor. 50.000 feet irtifada görev yapabilen F-35’in +9 g manevra kabiliyeti, yüksek sürat ve çeviklik gerektiren görevlerde avantaj sağlıyor.F-35’in dahili yakıt kapasitesinin, F-16 gibi önceki nesil uçaklara göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu özellik, uçağın menzil ve görev süresi açısından daha geniş bir operasyon alanında kullanılmasını mümkün kılıyor.

Sensör füzyonu ve görünmezlik teknolojisi


F-35’in en önemli kabiliyetlerinden biri, farklı sensörlerden gelen bilgileri tek bir muharebe resmi hâline getiren sensor fusion teknolojisi. Radar, kızılötesi ve elektronik istihbarat verilerinin tek ekranda toplanması, pilotun sahayı daha hızlı ve bütünlüklü okumasını sağlıyor.


Uçak, görünmezlik avantajını korumak için mühimmatlarını dahili bölmelerde taşıyabiliyor. Harici istasyonlara yükleme yapıldığında ise taşıma kapasitesi artıyor ancak düşük görünürlük avantajı azalıyor.


F-35’in öne çıkan bazı teknik kabiliyetleri şöyle:


  • Mach 1,6 seviyesinde süpersonik hız
  • 50.000 feet görev irtifası
  • +9 g manevra kabiliyeti
  • Dahili mühimmat taşıma imkânı
  • Sensor fusion teknolojisi
  • Elektronik harp ve yakın hava desteği görevlerinde kullanım
  • Ağ merkezli veri paylaşımı
Sensör füzyonu ve görünmezlik teknolojisiF-35’in en önemli kabiliyetlerinden biri, farklı sensörlerden gelen bilgileri tek bir muharebe resmi hâline getiren sensor fusion teknolojisi. Radar, kızılötesi ve elektronik istihbarat verilerinin tek ekranda toplanması, pilotun sahayı daha hızlı ve bütünlüklü okumasını sağlıyor.Uçak, görünmezlik avantajını korumak için mühimmatlarını dahili bölmelerde taşıyabiliyor. Harici istasyonlara yükleme yapıldığında ise taşıma kapasitesi artıyor ancak düşük görünürlük avantajı azalıyor.F-35’in öne çıkan bazı teknik kabiliyetleri şöyle:Mach 1,6 seviyesinde süpersonik hız50.000 feet görev irtifası+9 g manevra kabiliyetiDahili mühimmat taşıma imkânıSensor fusion teknolojisiElektronik harp ve yakın hava desteği görevlerinde kullanımAğ merkezli veri paylaşımı

F-35A, F-35B ve F-35C arasındaki farklar


F-35 programı üç farklı varyant üzerine inşa edildi. Her model, farklı kuvvetlerin operasyonel ihtiyaçlarına göre geliştirildi.


F-35A


F-35A, klasik kalkış ve iniş kabiliyetine sahip model olarak öne çıkıyor. ABD Hava Kuvvetleri tarafından en çok tercih edilen varyant olarak biliniyor.


F-35B


F-35B, kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş kabiliyetiyle farklılaşıyor. Bu model, özellikle uçak gemisi bulunmayan ancak kısa pist veya amfibi platformlardan operasyon yürütmek isteyen ülkeler için avantaj sağlıyor.


F-35C


F-35C, uçak gemisi operasyonlarına uygun olarak geliştirildi. Daha geniş kanat açıklığına sahip olan bu varyant, ABD Donanması’nın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor.

F-35A, F-35B ve F-35C arasındaki farklarF-35 programı üç farklı varyant üzerine inşa edildi. Her model, farklı kuvvetlerin operasyonel ihtiyaçlarına göre geliştirildi.F-35AF-35A, klasik kalkış ve iniş kabiliyetine sahip model olarak öne çıkıyor. ABD Hava Kuvvetleri tarafından en çok tercih edilen varyant olarak biliniyor.F-35BF-35B, kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş kabiliyetiyle farklılaşıyor. Bu model, özellikle uçak gemisi bulunmayan ancak kısa pist veya amfibi platformlardan operasyon yürütmek isteyen ülkeler için avantaj sağlıyor.F-35CF-35C, uçak gemisi operasyonlarına uygun olarak geliştirildi. Daha geniş kanat açıklığına sahip olan bu varyant, ABD Donanması’nın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor.

Silah taşıma kapasitesi ve operasyonel kullanım


F-35, toplam 11 silah istasyonuna sahip. Düşük görünürlük modunda mühimmatlar dahili bölmelerde taşınırken, daha yüksek yük kapasitesi gereken görevlerde harici istasyonlar da kullanılabiliyor.


Uçak, 2.000 poundluk bombaları taşıyabiliyor. Elektronik harp, yakın hava desteği ve savunma baskısı gibi görevlerde kullanılabilmesi, F-35’i yalnızca hava üstünlüğü için değil, çok rollü operasyonlar için de önemli bir platform hâline getiriyor.

Silah taşıma kapasitesi ve operasyonel kullanımF-35, toplam 11 silah istasyonuna sahip. Düşük görünürlük modunda mühimmatlar dahili bölmelerde taşınırken, daha yüksek yük kapasitesi gereken görevlerde harici istasyonlar da kullanılabiliyor.Uçak, 2.000 poundluk bombaları taşıyabiliyor. Elektronik harp, yakın hava desteği ve savunma baskısı gibi görevlerde kullanılabilmesi, F-35’i yalnızca hava üstünlüğü için değil, çok rollü operasyonlar için de önemli bir platform hâline getiriyor.

Hangi ülkede kaç F-35 var?


F-35, ABD’nin yanı sıra birçok NATO üyesi ve müttefik ülkenin envanterinde yer alıyor. 2025 itibarıyla ülkelerin F-35 teslimat ve sipariş durumları şöyle aktarılıyor:


  • ABD: 500’den fazla F-35 teslim edildi, toplamda 2.400’den fazla uçak planlanıyor.
  • Avustralya: 72 F-35 teslim edildi, 37 uçak için sipariş süreci devam ediyor.
  • Japonya: 40 F-35 aktif kullanımda, toplamda 147 uçak sipariş edildi.
  • İsrail: 36 F-35 teslim edildi, toplam 75 uçağa ulaşılması hedefleniyor.
  • Norveç: 52 F-35 teslim edildi.
  • Hollanda: 46 F-35 aktif kullanımda.
  • İtalya: 24 F-35A ve 8 F-35B olmak üzere 32 uçak bulunuyor.
  • Güney Kore: 39 F-35 teslim edildi, sipariş süreci devam ediyor.


Polonya, Romanya, Finlandiya, İsviçre, Almanya ve Yunanistan gibi ülkeler de F-35 siparişi veren ülkeler arasında yer alıyor. 2030 yılına kadar Avrupa’da 550’den fazla, Asya-Pasifik bölgesinde ise 300’den fazla F-35’in görev yapacağı öngörülüyor.

Hangi ülkede kaç F-35 var?F-35, ABD’nin yanı sıra birçok NATO üyesi ve müttefik ülkenin envanterinde yer alıyor. 2025 itibarıyla ülkelerin F-35 teslimat ve sipariş durumları şöyle aktarılıyor:ABD: 500’den fazla F-35 teslim edildi, toplamda 2.400’den fazla uçak planlanıyor.Avustralya: 72 F-35 teslim edildi, 37 uçak için sipariş süreci devam ediyor.Japonya: 40 F-35 aktif kullanımda, toplamda 147 uçak sipariş edildi.İsrail: 36 F-35 teslim edildi, toplam 75 uçağa ulaşılması hedefleniyor.Norveç: 52 F-35 teslim edildi.Hollanda: 46 F-35 aktif kullanımda.İtalya: 24 F-35A ve 8 F-35B olmak üzere 32 uçak bulunuyor.Güney Kore: 39 F-35 teslim edildi, sipariş süreci devam ediyor.Polonya, Romanya, Finlandiya, İsviçre, Almanya ve Yunanistan gibi ülkeler de F-35 siparişi veren ülkeler arasında yer alıyor. 2030 yılına kadar Avrupa’da 550’den fazla, Asya-Pasifik bölgesinde ise 300’den fazla F-35’in görev yapacağı öngörülüyor.

F-35 programının maliyeti ve tartışmalar


F-35 programı, dünyanın en büyük ve en maliyetli savunma projeleri arasında gösteriliyor. Tek bir F-35’in maliyetinin yaklaşık 80 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.


Pentagon tarafından hazırlanan raporlarda, bakım sürelerinin beklenenden uzun olduğu ve bazı yazılım ile sistemlerde arıza bildirimleri yaşandığı ifade ediliyor. Otomatik arıza teşhis sisteminin zaman zaman yanlış alarm vermesi de uçakların operasyonel hazır bulunuş oranını etkileyen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

F-35 programının maliyeti ve tartışmalarF-35 programı, dünyanın en büyük ve en maliyetli savunma projeleri arasında gösteriliyor. Tek bir F-35’in maliyetinin yaklaşık 80 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.Pentagon tarafından hazırlanan raporlarda, bakım sürelerinin beklenenden uzun olduğu ve bazı yazılım ile sistemlerde arıza bildirimleri yaşandığı ifade ediliyor. Otomatik arıza teşhis sisteminin zaman zaman yanlış alarm vermesi de uçakların operasyonel hazır bulunuş oranını etkileyen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Başlıklar :F-35F-35 savaş uçağıHangi ülkede kaç tane F-35 savaş uçağı varF-35 teknik özellikleri
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