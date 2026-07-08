F-35 savaş uçağı özellikleri neler, hangi ülkede kaç tane var? Ülkelere göre F-35 sayıları

Sensör füzyonu ve görünmezlik teknolojisi





F-35’in en önemli kabiliyetlerinden biri, farklı sensörlerden gelen bilgileri tek bir muharebe resmi hâline getiren sensor fusion teknolojisi. Radar, kızılötesi ve elektronik istihbarat verilerinin tek ekranda toplanması, pilotun sahayı daha hızlı ve bütünlüklü okumasını sağlıyor.





Uçak, görünmezlik avantajını korumak için mühimmatlarını dahili bölmelerde taşıyabiliyor. Harici istasyonlara yükleme yapıldığında ise taşıma kapasitesi artıyor ancak düşük görünürlük avantajı azalıyor.





F-35’in öne çıkan bazı teknik kabiliyetleri şöyle:



