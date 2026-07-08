Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Dünya Kupası çeyrek final maçları bugün mü, yarın mı? İşte 8 Temmuz maç programı
8 Temmuz maçları, “Bugün hangi maçlar var?” ve “Bugün Dünya Kupası maçı var mı?” sorularıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 8 Temmuz Çarşamba maç programında Fenerbahçe - Admira Wacker hazırlık karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları öne çıkarken, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final takvimi de merak ediliyor.
8 Temmuz maçları, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu karşılaşmalarının yanı sıra Fenerbahçe’nin hazırlık maçı oynanacak.
8 Temmuz maçları hangi liglerde oynanacak?
8 Temmuz Çarşamba günü futbol programında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ve kulüp hazırlık maçları yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ise son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final takvimi belli oldu.
Bugün oynanacak maçlar arasında Fenerbahçe’nin Admira Wacker ile yapacağı hazırlık karşılaşması da bulunuyor. Mücadele saat 20.30’da TV100 ekranlarından yayınlanacak.
Bugünkü maçlar 8 Temmuz Çarşamba
8 Temmuz maç programı şu şekilde:
Hazırlık - Kulüpler
20.30 | Fenerbahçe - Admira Wacker | TV100
UEFA Şampiyonlar Ligi - 1. eleme turu
18.00 | Kairat - Sutjeska Niksic
19.00 | FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999
20.00 | ML Vitebsk - Universitatea Craiova
20.00 | Petrocub - Egnatia Rrogozhine
UEFA Konferans Ligi - 1. eleme turu
19.00 | Zira - Torpedo Kutaisi
20.30 | Connahs Quay - Ballkani
20.30 | Differdange 03 - Ilves Tampere
Bugün Dünya Kupası maçı var mı?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda 8 Temmuz Çarşamba günü çeyrek final maçı programda yer almıyor. Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz’da başlayacak.
Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final programı şu şekilde açıklandı:
- Fransa - Fas | 9 Temmuz 2026 | 23.00 | Boston Stadium
- İspanya - Belçika | 10 Temmuz 2026 | 22.00 | Los Angeles Stadium
- Norveç - İngiltere | 12 Temmuz 2026 | 00.00 | Miami Stadium
- Arjantin - İsviçre | 12 Temmuz 2026 | 04.00 | Kansas City Stadium
Çeyrek final maçları TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Bu karşılaşmaların ardından yarı finale yükselecek takımlar netleşecek.
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