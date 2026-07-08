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Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Dünya Kupası çeyrek final maçları bugün mü, yarın mı? İşte 8 Temmuz maç programı

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Dünya Kupası çeyrek final maçları bugün mü, yarın mı? İşte 8 Temmuz maç programı

19:16, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Dünya Kupası çeyrek final maçları bugün mü, yarın mı? İşte 8 Temmuz maç programı

8 Temmuz maçları, “Bugün hangi maçlar var?” ve “Bugün Dünya Kupası maçı var mı?” sorularıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 8 Temmuz Çarşamba maç programında Fenerbahçe - Admira Wacker hazırlık karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları öne çıkarken, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final takvimi de merak ediliyor.

8 Temmuz maçları, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu karşılaşmalarının yanı sıra Fenerbahçe’nin hazırlık maçı oynanacak.

8 Temmuz maçları, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu karşılaşmalarının yanı sıra Fenerbahçe’nin hazırlık maçı oynanacak.

8 Temmuz maçları hangi liglerde oynanacak?


8 Temmuz Çarşamba günü futbol programında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ve kulüp hazırlık maçları yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ise son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final takvimi belli oldu.


Bugün oynanacak maçlar arasında Fenerbahçe’nin Admira Wacker ile yapacağı hazırlık karşılaşması da bulunuyor. Mücadele saat 20.30’da TV100 ekranlarından yayınlanacak.

8 Temmuz maçları hangi liglerde oynanacak?8 Temmuz Çarşamba günü futbol programında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ve kulüp hazırlık maçları yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ise son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final takvimi belli oldu.Bugün oynanacak maçlar arasında Fenerbahçe’nin Admira Wacker ile yapacağı hazırlık karşılaşması da bulunuyor. Mücadele saat 20.30’da TV100 ekranlarından yayınlanacak.

Bugünkü maçlar 8 Temmuz Çarşamba


8 Temmuz maç programı şu şekilde:


Hazırlık - Kulüpler


20.30 | Fenerbahçe - Admira Wacker | TV100


UEFA Şampiyonlar Ligi - 1. eleme turu


18.00 | Kairat - Sutjeska Niksic

19.00 | FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999

20.00 | ML Vitebsk - Universitatea Craiova

20.00 | Petrocub - Egnatia Rrogozhine


UEFA Konferans Ligi - 1. eleme turu


19.00 | Zira - Torpedo Kutaisi

20.30 | Connahs Quay - Ballkani

20.30 | Differdange 03 - Ilves Tampere


Bugün Dünya Kupası maçı var mı?


2026 FIFA Dünya Kupası’nda 8 Temmuz Çarşamba günü çeyrek final maçı programda yer almıyor. Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz’da başlayacak.

Bugünkü maçlar 8 Temmuz Çarşamba8 Temmuz maç programı şu şekilde:Hazırlık - Kulüpler20.30 | Fenerbahçe - Admira Wacker | TV100UEFA Şampiyonlar Ligi - 1. eleme turu18.00 | Kairat - Sutjeska Niksic19.00 | FC Flora Tallinn - FC Iberia 199920.00 | ML Vitebsk - Universitatea Craiova20.00 | Petrocub - Egnatia RrogozhineUEFA Konferans Ligi - 1. eleme turu19.00 | Zira - Torpedo Kutaisi20.30 | Connahs Quay - Ballkani20.30 | Differdange 03 - Ilves TampereBugün Dünya Kupası maçı var mı?2026 FIFA Dünya Kupası’nda 8 Temmuz Çarşamba günü çeyrek final maçı programda yer almıyor. Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz’da başlayacak.

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?


2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final programı şu şekilde açıklandı:


  • Fransa - Fas | 9 Temmuz 2026 | 23.00 | Boston Stadium
  • İspanya - Belçika | 10 Temmuz 2026 | 22.00 | Los Angeles Stadium
  • Norveç - İngiltere | 12 Temmuz 2026 | 00.00 | Miami Stadium
  • Arjantin - İsviçre | 12 Temmuz 2026 | 04.00 | Kansas City Stadium


Çeyrek final maçları TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Bu karşılaşmaların ardından yarı finale yükselecek takımlar netleşecek.

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final programı şu şekilde açıklandı:Fransa - Fas | 9 Temmuz 2026 | 23.00 | Boston Stadiumİspanya - Belçika | 10 Temmuz 2026 | 22.00 | Los Angeles StadiumNorveç - İngiltere | 12 Temmuz 2026 | 00.00 | Miami StadiumArjantin - İsviçre | 12 Temmuz 2026 | 04.00 | Kansas City StadiumÇeyrek final maçları TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Bu karşılaşmaların ardından yarı finale yükselecek takımlar netleşecek.
Başlıklar :maç programıdünya kupasıfifa dünya kupası 2026çeyrek finalfutbolBugün maç var mı
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